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Republica Moldova se pregătește să instituie stare de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Parlamentul se reunește marți

Republica Moldova se pregătește să instituie stare de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Parlamentul se reunește marți
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova | Foto - Mediafax
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Parlamentul Republicii Moldova va decide marți dacă instituie stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic, după ce Consiliul Național de Securitate a analizat situația din aceste sectoare. Președinta Maia Sandu spune că măsura este necesară pentru ca autoritățile să poată reacționa rapid în cazul unor probleme legate de alimentarea cu energie sau apă, în timp ce Guvernul pregătește măsuri pentru perioada rece.

Maia Sandu invocă riscurile din sectorul energetic

Președinta Republicii Moldova spune că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru situații neprevăzute și să se asigure că țara are suficiente alternative pentru aprovizionarea cu energie electrică.

„Republica Moldova se confruntă cu o situație critică în domeniul energetic. Am convenit împreună cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile necesitatea introducerii stării de urgență în sectorul energetic și cel hidrologic. Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații”, a declarat Maia Sandu.

Autoritățile pregătesc, printre altele, posibilitatea folosirii în regim de urgență a interconexiunilor de 110 kV cu România și extinderea capacității comerciale de schimb de energie la frontiera dintre cele două state.

Maia Sandu a mai spus că Republica Moldova își constituie rezerve pentru sezonul rece.

„Ne asigurăm că sunt constituite stocurile necesare de gaze și pregătim, treptat, și stocuri de urgență de produse petroliere”, a mai declarat Maia Sandu.

Sandu explică de ce Moldova nu mai cumpără gaze din Rusia

Președinta a vorbit și despre relația energetică dintre Republica Moldova și Rusia. Ea a susținut că Moscova a redus livrările de gaze în 2022, iar ulterior acestea au fost oprite și în regiunea transnistreană.

Maia Sandu a legat această situație de actualul context regional și de războiul din Ucraina.

„Rusia se confruntă cu deficit sever de carburanți auto. Și să nu uităm că banii pe care Rusia îi câștigă din vânzarea surselor energetice sunt folosiți pentru a ucide oameni nevinovați în Ucraina și a trimite drone inclusiv în spațiul nostru aerian punând în pericol securitatea oamenilor”, a precizat președinta.

Guvernul pregătește ajutor pentru gospodării

Pentru următoarea perioadă rece, autoritățile de la Chișinău pregătesc în continuare sprijin financiar pentru consumatorii vulnerabili. Nivelul compensațiilor va fi stabilit în funcție de evoluția tarifelor și de situația fiecărei gospodării.

„Știu și că am trecut împreună de greutăți și mai mari, pentru că ne pasă unii de alții și ne pasă de țara noastră. N-o să vă spun că va fi ușor, dar sunt convinsă că vom trece și prin această iarnă și că vom continua să fim alături de familii, mai ales de cele mai vulnerabile.

Guvernul urmează să asigure resurse necesare pentru ca mecanismul de compensanții să funcționeze pe întreaga perioada a sezonului rece. Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie.”

Infrastructura energetică, pregătită pentru posibile atacuri

Autoritățile iau în calcul și scenarii în care infrastructura energetică ar putea fi afectată de atacuri cu drone sau alte acțiuni ostile. Instituțiile responsabile trebuie să poată interveni pentru repunerea rapidă în funcțiune a obiectivelor afectate.

În paralel, autoritățile vor să elimine cu prioritate vulnerabilitățile informatice considerate critice pentru infrastructura energetică.

Maia Sandu a criticat și modul în care subiectul este folosit în disputa politică internă.

„Cu regret, în loc să fie tratat cu seriozitate și responsabilitate, subiectul este exploatat politic și cinic de către cei care au slăbit conștient și intenționat Armata Națională, atunci când se aflau în poziții de decizie”, susține Maia Sandu.

Decizia privind instituirea stării de urgență urmează să fie luată de Parlament în ședința extraordinară de marți.

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