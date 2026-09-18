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Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent

Melania Agiu
Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
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Lituania își pregătește traseele oficiale prin care să poată efectua evacuarea de urgență a capitalei Vilnius în eventualitatea unui conflict armat. Un reprezentant al autorităților municipale a declarat pentru Radio Polonia că planul de evacuare pentru Vilnius include o rută către Polonia.

Momentul și traseele ar depinde de locația și amploarea amenințării, a afirmat Žygimantas Solovjovas, șeful Departamentului de Protecție Civilă al municipalității din Vilnius, citat de Kyiv Post.

Autoritățile au prezentat planul actualizat în urmă cu aproximativ un an, a adăugat el.

„Una dintre direcțiile de evacuare din capitală ar trebui să fie Polonia”, a declarat Solovjovas.

Celelalte rute planificate se îndreaptă spre nord și vest, prin Lituania. Autoritățile intenționează să coordoneze plecările, în loc să permită o evacuare necontrolată.

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Solovjovas a subliniat că, în cazul unei crize majore, locuitorii vor fi nevoiți să plece înainte ca pericolul să devină iminent.

„Locuitorii din Vilnius nu ar trebui să se aștepte ca, în timpul bombardamentelor, să poată părăsi orașul pe una dintre rutele de evacuare”, a spus el.

Dacă un atac este deja în curs, locuitorii ar trebui să se adăpostească, în loc să încerce să plece.

Polonia pregătește un coridor de tranzit

Autoritățile din regiunea Podlaskie, situată în nord-estul Poloniei, pregătesc un posibil coridor de tranzit pentru persoanele evacuate din Lituania și din celelalte state baltice.

Pregătirile implică autoritățile locale din întreaga regiune și au ca scop asigurarea faptului că Polonia poate primi persoanele evacuate și poate coordona continuarea călătoriei acestora în cazul unei crize militare.

Potrivit Postului de Radio Polonez, planurile țin cont de conflictul din apropierea frontierei de est a Poloniei și de riscul unei escaladări. Raportul descrie măsurile de urgență, nu un ordin de evacuare.

În luna martie, 10 țări din Europa de Nord, printre care Lituania și Polonia, au convenit să-și coordoneze planurile de evacuare civilă transfrontalieră⁠, a relatat Reuters.

Preocupări legate de securitate pe flancul estic al NATO

Lituania, membră a NATO și a Uniunii Europene, se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, cel mai apropiat aliat militar al Moscovei.

Planul de evacuare a fost elaborat înainte de incidentul din această săptămână, în care o dronă a pătruns în spațiul aerian lituanian din Belarus și a fost doborâtă de un avion de vânătoare al NATO marți, 15 septembrie.

Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a declarat că pe dronă a fost găsit un dispozitiv exploziv⁠.

Președintele Gitanas Nausėda a identificat ulterior dispozitivul ca fiind un model „Gerbera”, un tip folosit de Rusia, și a afirmat că acesta era probabil destinat Ucrainei, dar că a deviat de la traiectorie⁠.

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