Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că toate companiile aeriene iraniene vor fi oprite la nivel internațional începând de miercuri, 23 septembrie. Statele Unite avertizează și companiile străine care le oferă servicii că ar putea fi vizate de sancțiuni secundare.

Bessent: Companiile iraniene nu vor mai putea opera în străinătate

Scott Bessent a declarat luni că măsurile americane vor afecta companiile aeriene iraniene care operează în afara țării.

„Pe 23 septembrie, toate companiile aeriene iraniene vor fi închise în întreaga lume”, a declarat Bessent pentru CNBC.

Sancțiunile se vor aplica și companiilor care furnizează servicii operatorilor iranieni. Printre acestea se numără aeroporturile, furnizorii de combustibil și companiile care vând bilete.

„Dacă aterizează, nu le puteți furniza combustibil, nu le puteți oferi servicii de aterizare, nu le puteți vinde bilete sau veți fi excluși din sistemul dolarului”, a spus Bessent.

Prin sancțiunile secundare, Statele Unite pot viza și companii din alte țări care continuă să colaboreze cu entități sancționate de Washington.

SUA au sancționat deja companiile aeriene iraniene

Declarațiile lui Bessent vin după ce Departamentul Trezoreriei SUA a impus, la începutul lunii septembrie, sancțiuni împotriva companiilor aeriene iraniene care nu fuseseră vizate până atunci, precum și împotriva unor companii din afara Iranului acuzate că sprijină sectorul aerian iranian.

Industria aviatică din Iran este deja afectată de sancțiunile americane impuse în ultimii ani. Acestea au îngreunat accesul companiilor iraniene la aeronave noi, piese de schimb și servicii de întreținere.

Noile măsuri fac parte din regimul mai larg de sancțiuni prin care Statele Unite limitează accesul Iranului la sistemul financiar internațional. Sancțiunile secundare pot viza companii străine care desfășoară activități cu Iranul în domenii precum energia, transportul maritim, tehnologia și tranzacțiile cu aur și active digitale.

Pregătirea summitului bilateral Trump – Xi Jinping

Declarațiile lui Scott Bessent au venit la o zi după întâlnirea cu vicepremierul chinez He Lifeng. Discuțiile au avut loc înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Bessent a declarat că oficialii chinezi sunt „foarte implicați” în discuțiile privind presiunile economice asupra Iranului.

Secretarul american al Trezoreriei a mai spus că Washingtonul poartă discuții cu autoritățile financiare chineze, inclusiv cu guvernatorul Băncii Populare a Chinei, Pan Gongsheng, privind respectarea sancțiunilor americane împotriva Iranului.