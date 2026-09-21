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Franța condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate: „Nu recunoaște în niciun fel rezultatele”

Franța condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate: „Nu recunoaște în niciun fel rezultatele”
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Franța critică modul în care s-au desfășurat alegerile legislative din Rusia și condamnă organizarea scrutinului în teritoriile ucrainene ocupate de Moscova. Ministerul francez de Externe afirmă într-un comunicat că nu au fost create condițiile pentru alegeri libere și democratice și anunță că Parisul nu recunoaște nici organizarea, nici rezultatele alegerilor din teritoriile ocupate.

Franța critică desfășurarea alegerilor din Rusia

Franța a luat act de rezultatul așteptat al alegerilor legislative desfășurate în Rusia între 18 și 20 septembrie și regretă că nu au fost create din nou condițiile pentru un scrutin liber, pluralist și democratic.

„Represiunea tot mai intensă împotriva societății civile și a opoziției, excluderea mai multor partide politice, restricțiile tot mai mari asupra libertății de exprimare și interzicerea mass-mediei independente au împiedicat poporul rus să-și formeze și să-și exprime liber opțiunea, în timp ce războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se desfășoară deja de patru ani și jumătate, ceea ce pune în pericol atât prezentul, cât și viitorul poporului rus”, se arată în comunicatul Ministerului francez de Externe.

Parisul critică și decizia Moscovei de a nu invita, din nou, misiunea de observare a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (BIDDH) al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

„Franța regretă faptul că, contrar angajamentelor sale internaționale, Rusia a decis din nou să nu invite misiunea de observare a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ceea ce a condus la desfășurarea alegerilor fără nicio observare internațională imparțială”, a mai precizat ministerul.

Secții de votare deschise fără acord în Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud

Franța condamnă, de asemenea, organizarea de către Rusia a așa-numitelor „alegeri” în teritoriile ucrainene ocupate temporar de Rusia, în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol, precum și în anumite părți ale regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

„Este vorba de o nouă încălcare a dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite. Franța nu recunoaște în niciun fel desfășurarea și rezultatele acestor așa-zise „alegeri” și își reafirmă angajamentul față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.”

Ministerul francez de Externe condamnă și instalarea de către Rusia a unor secții de votare „regiunile separatiste ocupate din Abhazia și Osetia de Sud, precum și în regiunea Transnistriei din Republica Moldova, fără consimțământul autorităților din Georgia și Moldova.”

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