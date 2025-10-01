Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare

Lockheed Martin și Joint Program Office (JPO) au ajuns la un acord în privința producției și comercializării aeronavelor F-35.

Potrivit unui comunicat emis de F35.com, flota aeriană globală compusă din celebrele avioane de vânătoare americane se va îmbogăți cu aproape de 300 noi aeronave. Vom demara producția și livrarea a până la 296 de avioane F-35 la nivel global.

„Contractul pentru loturile 18-19 de avioane F-35 reprezintă încrederea continuă în cel mai accesibil și mai performant avion de vânătoare aflat în producție în prezent. Suntem mândri să sprijinim partenerii și să garantăm pacea prin putere”, a declarat Chauncey McIntosh, vicepreședinte și director general al programului F-35 Lightning II la Lockheed Martin.

Noile aeronave vor ajunge în serviciul forțelor americane, partenerilor internaționali și clienților admiși în categoria Foreign Military Sales (FMS). Livrările pentru aceste loturi va începe din 2026.

Reprezentanții programului F-35 au subliniat că majorarea prețului per avion a fost mai mică decât rata inflației, raportat la anii precedenți.

F-35 este un avion de luptă cu experiență dovedită în teatrele de operațiuni. Cu peste 1 milion de ore de zbor, 12 țări care operează flota globală și peste 1.230 de avioane operaționale, F-35 este un garant al securității globale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Spania nu mai este interesată să cumpere avioane de luptă F-35 din SUA. Oficialii din Madrid vor modele fabricate în EUROPA

Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia