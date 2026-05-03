Doi militari americani, dați dispăruți în Maroc după un exercițiu militar multinațional

Lângă zona de antrenament Cap Draa din Marco, doi militari americani au fost dați dispăruți duminică.

Dispariția celor doi militari a fost sesizată pe durata exercițiului militar „Leul African”, au spus oficialii.

Armata SUA și forțele aliate au pornit într-o operațiune de căutare și salare.

„Incidentul este sub investigație și căutarea continuă”, potrivit declarației.

În operațiune sunt implicate forțe aeriene, trupe terestre și active maritime, potrivit Fox News.

„Leul African” este exercițiul cel mai mare din Africa, unde participă comandanți din SUA și alte țări aliate. A fost desfășurat pentru prima oară în 2004.

Exercițiul se desfășoară în Maroc, Ghana, Tunisia și Senegal.

