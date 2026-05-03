Ciprian Ciucu s-a alăturat manifestației din Piața Victoriei: „Vreau să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a alăturat manifestației de susținere a Guvernului Bolojan, în piața Victoriei. Edilul le-a mulțumit celor aproximativ 900 de oameni care au participat la miting în acestă seară în fața sediului Guvernului.

Întrebat de reporterul Gândul dacă protestul a avut aprobare de la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus în primă instanță că nu știe. Ulterior, edilul a confirmat faptul că protestul nu a avut aprobare.

„Nu știu, nu am verificat acest lucru. Nu, nu au.”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost surprins în mulțimea din Piața Victoriei care a participat la un miting de susținere a premierului Ilie Bolojan. De asemenea, primarul PNL al Capitalei și-a făcut poze cu mai mulți simpatizanți.

Susținători ai premierului Ilie Bolojan s-au adunat, duminică seară, în Piața Victoriei din București, la un miting organizat înaintea votului din Parlament asupra moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR.

