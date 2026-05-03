Prima pagină » Actualitate » Omul lui Bolojan din Oradea anunță 4.000 de participanți la mitingul în Oradea. Presa relatează că sunt 1.500

Omul lui Bolojan din Oradea anunță 4.000 de participanți la mitingul în Oradea. Presa relatează că sunt 1.500

Omul lui Bolojan din Oradea anunță 4.000 de participanți la mitingul în Oradea. Presa relatează că sunt 1.500
Galerie Foto 6
FOTO - Facebook.com/florinalinbirta

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, susține – într-o postare pe Facebook – că „peste 4000 de oameni au participat astăzi, în Piața Unirii din Oradea, la mitingul de susținere al premierului Ilie Bolojan”, deși presa locală vorbete de 1.500 de participanți.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment. Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a scris edilul, publicând și câteva forografii de la eveniment.

FOTO – Facebook.com/florinalinbirta

Totuși, ebihoreanul.ro – care a anunțat și prezența președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, pe lângă edil, la acest miting, a scris că au fost prezenți aproximativ 1.500 de oameni.

Manifestarea a început în jurul orei 18.00, după ce s-a răspândit pe Facebook în ultimele zile, la inițiativa orădeanului Dan Craznic, cel care a mai încercat să mobilizeze oameni în stradă, începând din 21 aprilie, la scurt timp după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Atunci, însă, acțiunea sa a  strâns doar 8 participanți.

Acum, omenii s-au strâns cu pancarte și vuvuzele, la statuia Regelui Ferdinand, strigând sloganuri precum „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”, „Bolojan, bravo!”, „Bolojan serios, cinstit, compentent, de neoprit!”, „Fug șobolanii”, „Ilie – democrație forță!”, „Vrem o Românie modernă” sau „Normalitate! Prosperitate!”, „Să pice moțiunea!” sau „Din Oradea să se știe, Ilie aduce bogăție”…

FOTO – Facebook.com/florinalinbirta

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie votată în Parlament, pe 5 mai.

FOTO – Facebook.com/florinalinbirta

Autorul mai recomandă:

Ciprian Ciucu s-a alăturat manifestației din Piața Victoriei: „Vreau să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan”

Incident la miting: Un trecător a strigat „demisia”, participanții au ripostat cu „Bolojan”. Au intervenit jandarmii

Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali

După aproape 3 ore și nici măcar 1.000 de oameni strânși, mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei se apropie de final. Oamenii au început să plece

Mitingul pro-Bolojan din București a început cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei și au adus cu ei simboluri religioase. Au participat și câțiva călugări budiști

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, mesaj pentru cei care au ieșit astăzi în stradă să-l susțină. Ce le-a transmis premierul, cu 2 zile înainte de moțiunea de cenzură
21:38
Ilie Bolojan, mesaj pentru cei care au ieșit astăzi în stradă să-l susțină. Ce le-a transmis premierul, cu 2 zile înainte de moțiunea de cenzură
FLASH NEWS Ana Blandiana, apel către parlamentarii care vor vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Au posibilitatea să fie crezuți că le pasă de țară”
21:29
Ana Blandiana, apel către parlamentarii care vor vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Au posibilitatea să fie crezuți că le pasă de țară”
SCANDAL Incident la miting: Un trecător a strigat „demisia”, participanții au ripostat cu „Bolojan”. Au intervenit jandarmii
19:52
Incident la miting: Un trecător a strigat „demisia”, participanții au ripostat cu „Bolojan”. Au intervenit jandarmii
FLASH NEWS Orădenii au ieșit în stradă să-l susțină pe premier: „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”
19:47
Orădenii au ieșit în stradă să-l susțină pe premier: „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”
TRAGEDIE Un copil de 4 ani a murit înecat, într-un lac din județul Vrancea. Cum s-a întâmplat tragedia
19:09
Un copil de 4 ani a murit înecat, într-un lac din județul Vrancea. Cum s-a întâmplat tragedia
ULTIMA ORĂ Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
18:56
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Mediafax
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum să te împaci cu rudele și prietenii care insistă cu discuții politice. Ce faci când nu vrei conflict
ARMATĂ Locuitorii unui oraș german, întristați de vestea retragerii trupelor SUA din Germania. Politician republican: Este un semnal favorabil pentru Rusia
21:34
Locuitorii unui oraș german, întristați de vestea retragerii trupelor SUA din Germania. Politician republican: Este un semnal favorabil pentru Rusia
La Oradea, mitingul “spontan” pro-Bolojan a fost de fapt organizat de PNL. Organizația liberală Bihor a mobilizat tot activul de partid: prefect, primari, consilieri sau membri simpli. Mulți au fost aduși cu autocarele din județ. Gândul publică imaginile cu toți cei implicați
21:18
La Oradea, mitingul “spontan” pro-Bolojan a fost de fapt organizat de PNL. Organizația liberală Bihor a mobilizat tot activul de partid: prefect, primari, consilieri sau membri simpli. Mulți au fost aduși cu autocarele din județ. Gândul publică imaginile cu toți cei implicați
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu s-a alăturat manifestației din Piața Victoriei: „Vreau să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan”
20:37
Ciprian Ciucu s-a alăturat manifestației din Piața Victoriei: „Vreau să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan”
MILITAR Televiziunea rusă anunță participarea premierului slovac Robert Fico la Parada de Ziua Victoriei de la Moscova
20:02
Televiziunea rusă anunță participarea premierului slovac Robert Fico la Parada de Ziua Victoriei de la Moscova
ECONOMIE Avertisment de la FMI pentru guvernele UE privind criza carburanților: „Nu iau în considerare lecțiile din 2022”
19:07
Avertisment de la FMI pentru guvernele UE privind criza carburanților: „Nu iau în considerare lecțiile din 2022”
PODCAST ALTCEVA Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”
19:00
Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”

Cele mai noi

Trimite acest link pe