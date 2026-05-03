Omul lui Bolojan din Oradea anunță 4.000 de participanți la mitingul în Oradea. Presa relatează că sunt 1.500

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, susține – într-o postare pe Facebook – că „peste 4000 de oameni au participat astăzi, în Piața Unirii din Oradea, la mitingul de susținere al premierului Ilie Bolojan”, deși presa locală vorbete de 1.500 de participanți.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment. Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a scris edilul, publicând și câteva forografii de la eveniment.

Totuși, ebihoreanul.ro – care a anunțat și prezența președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, pe lângă edil, la acest miting, a scris că au fost prezenți aproximativ 1.500 de oameni.

Manifestarea a început în jurul orei 18.00, după ce s-a răspândit pe Facebook în ultimele zile, la inițiativa orădeanului Dan Craznic, cel care a mai încercat să mobilizeze oameni în stradă, începând din 21 aprilie, la scurt timp după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Atunci, însă, acțiunea sa a strâns doar 8 participanți.

Acum, omenii s-au strâns cu pancarte și vuvuzele, la statuia Regelui Ferdinand, strigând sloganuri precum „Bolojan, nu uita, Oradea-i de partea ta”, „Bolojan, bravo!”, „Bolojan serios, cinstit, compentent, de neoprit!”, „Fug șobolanii”, „Ilie – democrație forță!”, „Vrem o Românie modernă” sau „Normalitate! Prosperitate!”, „Să pice moțiunea!” sau „Din Oradea să se știe, Ilie aduce bogăție”…

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie votată în Parlament, pe 5 mai.

FOTO – Facebook.com/florinalinbirta

Autorul mai recomandă:

Ciprian Ciucu s-a alăturat manifestației din Piața Victoriei: „Vreau să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan”

Incident la miting: Un trecător a strigat „demisia”, participanții au ripostat cu „Bolojan”. Au intervenit jandarmii

Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali

După aproape 3 ore și nici măcar 1.000 de oameni strânși, mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei se apropie de final. Oamenii au început să plece

Mitingul pro-Bolojan din București a început cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei și au adus cu ei simboluri religioase. Au participat și câțiva călugări budiști