Marco Rubio va merge în vizită la Vatican pentru a se întâlni cu Papa Leon. Anterior, Trump și suveranul pontif s-au criticat în mod reciproc

Marco Rubio va merge în vizită la Roma și la Vatican, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea. Secretarul de Stat american, provenit dintr-o familie cu origine cubaneză, este catolic.

Întâlnirea este programată pentru joi, 7 mai. Potrivit Reuters, întâlnirea are ca scop să remedieze relațiile Casei Albe cu guvernul italian condus de Giorgia Meloni, dar și cu Sfântul Scaun.

Președintele american Donald Trump l-a criticat pe Papa Leon pentru că „este slab în combaterea criminalității”. Papa i-a denunțat politicile președintelui american împotriva imigranților ilegali, precum și războiul desfășurat cu Iran. Ultima întâlnire a avut loc în mai 2025, când Rubio și vicepreședintele JD Vance l-au întâlnit pe noul Papă înscăunat. Papa Leon este primul suveran pontif de origine nord-americană.

Trump a fost în dezacord și cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, pentru că i-a luat apărarea suveranului pontif și fiindcă Italia s-a poziționat împotriva implicării în războiul Americii cu Iran.

În Italia sunt staționați 13.000 de militari americani.