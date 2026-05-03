După bucureșteni și orădeni, ieșenii au ieșit și ei în stradă să îl susțină pe Ilie Bolojan: „Om serios, om muncitor pentru România”

Câteva zeci de persoane s-au strâns, duminică, în Piața Unirii din Iași pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan în fața moțiunii de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire, duminică seară, pe rețelele de socializare, celor care au ieșit astăzi în stradă să-l susțină, cu două zile înainte de moțiunea de cenzură.

„El este premierul României… Feicitări, Ilie Bolojan, curățenie generală!”, „Bolojan repară România” sau „Îl susțin pe Ilie Bolojan… om serios, om muncitor pentru România” sunt doar câteva dintre mesajele afișate de participanți pe pancarte.

Tot astăzi, aproximativ 1.000 de bucureșteni și peste 1.500 de orădeni au ieșit în stradă, duminică, pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan.

Marți, 5 mai, va fi supusă votului moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR.

