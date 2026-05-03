Ilie Bolojan, mesaj pentru cei care au ieșit astăzi în stradă să-l susțină. Ce le-a transmis premierul, cu 2 zile înainte de moțiunea de cenzură

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire, duminică seară, pe rețelele de socializare, celor care au ieșit astăzi în stradă să-l susțină, cu două zile înainte de moțiunea de cenzură.

„Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România!”, scrie premierul, duminică, pe Facebook.

Aproximativ 1.000 de bucureșteni și peste 1.500 de orădeni au ieșit în stradă, duminică, pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan.

Marți, 5 mai, va fi supusă votului moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR.

