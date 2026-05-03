Mitingul “spontan” pro-Bolojan de duminică seară, de la Oradea, din Piața Unirii, a fost de fapt organizat de PNL. Organizația liberală Bihor a mobilizat tot activul de partid: prefect, primari, consilieri sau membri simpli. Mulți au fost aduși cu autocarele din județ. Gândul publică imaginile cu toți cei implicați.
După ce, la mitingul precedent pentru susținerea premierului, orașul lui Bolojan s-a făcut de râs cu doar 8 participanți (VEZI DETALII AICI), acum a intrat în scenă întreaga structură liberală locală.
S-au mobilizat de la șefi de organizații, prefect, primari, consilieri sau membri simpli, aduși cu autocarul de prin județ.
Primarul din Oradea, Florin Birta, a proclamat, pe Facebook, succesul mitingului, la care ar fi participat „peste 4.000 de oameni”.
„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment.
Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a transmis Florin Birta.
Iar organizatorii, într-adevăr, nu au fost puțini, după cum se poate observa în fotografiile de mai jos.
