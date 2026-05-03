S-au mobilizat de la șefi de organizații, prefect, primari, consilieri sau membri simpli, aduși cu autocarul de prin județ.

Primarul din Oradea, Florin Birta, a proclamat, pe Facebook, succesul mitingului, la care ar fi participat „peste 4.000 de oameni”.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment.

Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a transmis Florin Birta.

Iar organizatorii, într-adevăr, nu au fost puțini, după cum se poate observa în fotografiile de mai jos.