La Oradea, mitingul “spontan” pro-Bolojan a fost de fapt organizat de PNL. Organizația liberală Bihor a mobilizat tot activul de partid: prefect, primari, consilieri sau membri simpli. Mulți au fost aduși cu autocarele din județ. Gândul publică imaginile cu toți cei implicați

Mitingul “spontan” pro-Bolojan de duminică seară, de la Oradea, din Piața Unirii, a fost de fapt organizat de PNL. Organizația liberală Bihor a mobilizat tot activul de partid: prefect, primari, consilieri sau membri simpli. Mulți au fost aduși cu autocarele din județ. Gândul publică imaginile cu toți cei implicați.

După ce, la mitingul precedent pentru susținerea premierului, orașul lui Bolojan s-a făcut de râs cu doar 8 participanți (VEZI DETALII AICI), acum a intrat în scenă întreaga structură liberală locală.

S-au mobilizat de la șefi de organizații, prefect, primari, consilieri sau membri simpli, aduși cu autocarul de prin județ.

Primarul din Oradea, Florin Birta, a proclamat, pe Facebook, succesul mitingului, la care ar fi participat „peste 4.000 de oameni”.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare! Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor care au făcut posibil acest eveniment.
Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a transmis Florin Birta.

Iar organizatorii, într-adevăr, nu au fost puțini, după cum se poate observa în fotografiile de mai jos.

Andrei Crăciun – Consilier Local Oradea – Președinte TNL Oradea – Angajat Agentia de Dezvoltare Locala Oradea (cel în alb)

Camelia Dulca – Consilier Local Oradea – Președinta OFL Oradea

Oameni aduși din comuna Bulz de către primar

Ioan Cupșa – fost deputat PNL Bihor (cel cu ochelari, în tricou alb) ; Ioan Gligor – primar comuna Oșorhei (cel chel, în cămașă)

Călin Gal – deputat PNL Bihor (cel din stânga cu pulover și cămașă) ; Traian Turle – consilier județean PNL (cel din dreapta în cămașă albastră)

Mircea Mălan – președinte CJ Bihor ; Florin Birta – primar Oradea; Florica Sălăjan – membră Organizația de seniori PNL Oradea ; Dumitru Țiplea – deputat PNL Bihor (cel chel)

Vlad Popa – primar comuna Tinca (alături de oamenii aduși din Tinca)

Horea Abrudan – Vicepreședinte CJ Bihor PNL (cel din spate)

Ioan Lezău (cel cu ochelari din colț stânga) și Florin Marinău (cel în cămașă în carouri) – consilieri locali Oradea

Florica Cherecheș – fostă deputat PNL (cea în cămașă cu dungi) – poză de grup cu organizația OFL Oradea

A fost mobilizat întreg activul de partid

