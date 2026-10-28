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Zelenski anunță când vor avea loc negocierile trilaterale cu SUA și Rusia de la Abu Dhabi. Președintele ucrainean spune că acesta este primul pas către o întâlnire directă cu Putin

Zelenski anunță când vor avea loc negocierile trilaterale cu SUA și Rusia de la Abu Dhabi. Președintele ucrainean spune că acesta este primul pas către o întâlnire directă cu Putin
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Volodimir Zelenski a precizat miercuri, în timp ce se afla într-o vizită oficială în Țările de Jos, că se așteaptă ca negocierile de pace în format trilateral planificate la Abu Dhabi cu Rusia și SUA să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie, relatează Kyiv Independent. Cu toate acestea, Washingtonul nu a confirmat încă o dată.

„Trebuie să avem această întâlnire până la sfârșitul lunii viitoare, sper între 6 și 10 noiembrie”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă cu premierul olandez Rob Jetten la Haga.

„Așteptăm partea americană, cred că vor fi pregătiți cu toate răspunsurile după alegeri”, a continuat președintele ucrainean. Zelenski se așteaptă ca SUA să confirme o dată în jurul datei de 4 noiembrie, la o zi după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. În același timp, Kremlinul nu a confirmat încă un calendar al acestor discuții.

Întâlnirea planificată de la Abu Dhabi vine în urma unui efort din partea Washingtonului de a relua negocierile de pace. Oficialii ucraineni nu se așteaptă la un progres major la Abu Dhabi, dar speră că discuțiile vor ajuta la reluarea negocierilor obișnuite.

Potrivit lui Zelenski, una sau două runde de discuții tehnice ar putea deschide calea pentru un summit trilateral la care să participe el însuși, președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Agenda negocierilor tehnice ar urma să vizeze un potențial armistițiu energetic și maritim, schimburi de militari și civili captivi, dar și returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Se așteaptă ca Moscova și Washingtonul să acorde prioritate problemelor teritoriale în timpul discuțiilor viitoare, dar Zelenski a subliniat că orice decizie pe această temă poate fi luată doar la nivelul liderilor.

Consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a declarat că țările europene nu vor participa la aceste negocieri alături de SUA, Ucraina și Federația Rusă, care vor avea loc luna viitoare. Potrivit acestuia, s-a ajuns la un acord conform căruia negocierile trilaterale dintre reprezentanții Rusiei, Ucrainei și SUA vor avea loc fără participarea europenilor.

„Ei pot ajunge acolo dacă își cumpără bilete, dar nimeni nu are de gând să-i invite la masa negocierilor”, a declarat ironic consilierul lui Putin într-un comentariu pentru „Vesti”.

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