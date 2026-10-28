Primul mesaj al lui Flavio Bolsonaro din exil. Brazilianul spune că este „adevăratul președinte ales” al țării, invocă o fraudă electorală pe scară largă și îl acuză pe Lula da Silva și pe membrii Curții Supreme că au „furat” alegerile

Flavio Bolsonaro a postat miercuri pe pagina de X primul său mesaj după ce a părăsit Brazilia și s-a refugiat în Statele Unite. Senatorul a părăsit țara natală și a aterizat miercuri la Miami, alături de familia sa, după ce a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva. Intrarea sa în Statele Unite a fost facilitată de Departamentul de Stat, în pofida interdicției emise de Curtea Supremă a Braziliei pe fondul unor investigații judiciare.

„În primul rând, aș dori să-i mulțumesc președintelui Milei pentru curajul, simțul dreptății și al legalității, președintelui Trump și minunatului popor american pentru că m-au primit. Aceasta este o țară a libertăților și a fraților care împărtășesc aceleași valori ca oamenii buni din țara mea. Președintele Trump este un mare apărător al libertății de exprimare”, se arată în primul mesaj transmis de Flavio Bolsonaro după ce a ajuns în Miami.

În primul său mesaj către brazilieni, Flavio Bolsonaro s-a autointitulat „adevăratul președinte” al țării, a denunțat o fraudă electorală masivă la scrutinul de duminica trecută și l-a acuzat pe Lula da Silva și Curtea Supremă că au pornit o „vânătoare de vrăjitoare” politică. Din exil, Bolsonaro a anunțat că va prelua conducerea opoziției și va mobiliza susținătorii prin mijloace pașnice pentru a împiedica ceea ce numește consolidarea unei dictaturi în Brazilia. Pentru a-și întări poziția, acesta s-a comparat cu lideri istorici care au luptat din exil precum: Rui Barbosa, Charles de Gaulle, José Martí, Juan Guaidó, Edmundo González, María Corina Machado.

Flavio Bolsonaro îl acuză pe Lula și pe avocatul acestuia că au pus la punct o fraudă electorală masivă prin care președintele în exercițiu a obținut cu peste 10 milioane de voturi mai mult decât în primul tur prezidențial. Pe lângă aceasta, senatorul precizează că turul de scrutin de duminică din Brazilia a fost dominat de abuzuri de putere politică, economică și utilizarea Curții Supreme pentru reducerea lui la tăcere.

Mă adresez poporului brazilian și comunității internaționale ca fiind adevăratul președinte al Braziliei.

În primul rând, aș dori să-i mulțumesc președintelui Milei pentru curajul, simțul dreptății și al legalității, președintelui Trump și minunatului popor american pentru că m-au primit. Aceasta este o țară a libertăților și a fraților care împărtășesc aceleași valori ca oamenii buni din țara mea. Președintele Trump este un mare apărător al libertății de exprimare.

În noaptea de duminică, am văzut cu uimire cum frauda electorală s-a concretizat în fața ochilor mei. Acțiunea ilegitimă și ilegală a fostului avocat al lui Lula a permis ca o imposibilitate matematică să se materializeze, iar Lula a obținut cu peste 10 milioane de voturi mai mult de la primul la al doilea tur. O decizie a STF [Curtea Supremă Federală], luată dincolo de competența TSE [Tribunalul Superior Electoral], a prelungit votul după lăsarea întunericului, iar ordinul a sosit abia după sfârșitul orelor legale, când urnele erau deja închise. Alegătorii au fost supuși unor reguli diferite. Până acum, TSE s-a limitat la a apăra prelungirea programului și nu există nici măcar un singur răspuns credibil. Iar nulitățile nu sunt singura problemă: pe parcursul întregii campanii au existat abuzuri de putere politică, economică și utilizarea mașinăriei publice în favoarea realegerii. Sunt fapte grave, interzise în mod expres de lege, care justifică anularea listei Lula-Alckmin.

Răspunsul regimului la întrebarea mea a venit rapid. Ca într-un plan elaborat anterior, la șapte minute după această fraudă electorală respingătoare, judecătorul implicat într-un imens scandal de corupție, menționat direct în ancheta care a fost folosită pentru a încerca să mi se sechestreze pașapoartele și care cu mare probabilitate ar fi fost în închisoare dacă nu mi-ar fi împiedicat învestirea, a pus în mișcare mașinăria de persecuție politică a regimului. Fiind împiedicat de originea sa și complet suspect să inițieze orice procedură judiciară împotriva mea, simpla sa participare la actele procesuale arată amploarea arbitrarității și ilegalității în curs.

Nu a fost intenția mea să-mi părăsesc patria, dar știu exact unde va duce asta. Acesta este manualul clasic al oricărei lovituri de stat. Persecuția politică care a început cu tatăl meu, fostul președinte Jair Bolsonaro, și s-a răspândit la mii de alți brazilieni patrioți obișnuiți și chiar la cetățeni americani, are un singur obiectiv: să reducă la tăcere orice persoană care nu este de acord cu regimul de excepție instituit în Brazilia, prin intermediul unei Curți Supreme controlate de organizația criminală a Partidului Muncitorilor (Petista).

Pentru a fi clar, nu există niciun mandat de arestare împotriva mea, deoarece nu am comis nicio infracțiune. Ceea ce există este o vânătoare de vrăjitoare motivată politic, care a urmărit să mă țină ostatic și să mă transforme într-un obiect de șantaj pentru a proteja judecătorii corupți ai Curții Supreme.

Iată foaia de parcurs a persecuției: sechestrarea pașaportului, brățară electronică, cenzură, arest la domiciliu, proces de fațadă și, în cele din urmă, condamnare politică.

Nu-mi voi supune familia la asta, iar țara mea nu merită să treacă din nou prin această rușine internațională. În fața instrumentalizării politice a Justiției în Brazilia, mi-am adus familia în Statele Unite, unde suntem în siguranță. Mulțumesc, încă o dată, președintelui Trump și guvernului american pentru că ne-au primit și ne-au oferit siguranța juridică pe care nu o mai avem în Brazilia.

Vreau să clarific: nu am fugit din Brazilia, am plecat din Brazilia; am plecat dintr-un regim de excepție pentru a putea fi liderul pe care poporul meu îl merită, căci tăcut, închis și cenzurat, așa cum este tatăl meu, nu aș putea asigura această conducere și am fi predați teatrului instituțional al unei opoziții castrate și controlate de Curtea Supremă plină de slugile regimului.

Nu sunt primul care a trebuit să lupte pentru propria țară de departe. Rui Barbosa a plecat în exil pentru a înfrunta arbitrarul lui Floriano Peixoto și de acolo a continuat să apere legea și libertatea. Charles de Gaulle a condus Franța Liberă de la Londra, condamnat la moarte de regimul Vichy, și s-a întors să-și elibereze țara. José Martí și-a organizat lupta pentru independența Cubei de la New York. În Venezuela, Juan Guaidó și Edmundo González au fost nevoiți să părăsească țara pentru a înfrunta dictatura chavistă, iar María Corina Machado, deși persecutată, a refuzat să legitimeze frauda și a devenit un simbol mondial al rezistenței democratice. Toți au fost tratați ca infractori de regimurile pe care le-au înfruntat. Istoria i-a numit altfel.

Acesta este abia începutul luptei noastre pentru democrație, pentru drepturile omului și pentru libertate în Brazilia. Vreau să spun, nu doar pentru cei 60 de milioane de alegători ai mei, ci pentru poporul brazilian, pentru care eu sunt președintele ales, iar infractorii care au furat alegerile din Brazilia fac parte dintr-o organizație criminală care a implementat o tiranie. Voi sunteți cei care ați dorit o schimbare, iar eu nu vă voi abandona, eu voi fi vocea și conducerea liberă a națiunii noastre.

Către instituțiile braziliene, fac un apel: această nebunie trebuie să înceteze. Brazilia trăiește astăzi într-un haos juridic, de corupție și persecuție politică, în care opoziția se teme să vorbească, iar familia unui fost președinte este tratată ca inamic al statului. Nicio națiune nu poate trăi în pace sau prospera astfel. Încă este timp pentru a restabili echilibrul între puteri și a le returna brazilienilor încrederea pe care au pierdut-o.

Comunității internaționale îi cer: nu normalizați ceea ce se întâmplă în Brazilia. Ceea ce se întâmplă astăzi în țara mea nu este normal și nu poate fi tratat ca fiind normal.

Către senatorii, deputații și guvernanții pe care i-am ajutat să fie aleși, și în special către candidatul meu la președinția Senatului, Rogério Marinho: știu că astăzi nu aveți libertatea necesară pentru exercitarea deplină a activității politice. De aceea, voi conduce opoziția de aici. Voi spune ceea ce voi, acolo, nu puteți spune și îmi voi asuma riscurile pe care voi nu le puteți purta.

Iar ție, care ai votat pentru mine și visezi la o schimbare: nu suntem înfrânți și nu suntem singuri. Acesta este abia începutul luptei noastre pentru democrație, drepturile omului și pentru libertate în Brazilia. În zilele următoare, mă voi adresa în mod regulat poporului brazilian și vom prezenta o strategie pentru a mobiliza opoziția și sprijinul popular imens pe care îl avem, prin toate mijloacele pașnice și legitime, pentru a împiedica Lula să consolideze un regim dictatorial în Brazilia. Rog pe fiecare să rămână ferm și să nu renunțe niciodată.

Am părăsit Brazilia, dar nu i-am abandonat pe brazilieni. Această luptă nu s-a încheiat pe 25 octombrie. Se termină doar când Brazilia va fi din nou o țară liberă. Iar această zi va veni.

Dumnezeu să binecuvânteze Brazilia.