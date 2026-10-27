Prima pagină » Știri externe » După promisiunea cu 5.000$ fiecărui american, Trump „lovește” din nou: spune că va da un milion de dolari pentru denunțarea fraudelor electorale. Condiția pentru a pune mâna pe suma fabuloasă

După promisiunea cu 5.000$ fiecărui american, Trump „lovește” din nou: spune că va da un milion de dolari pentru denunțarea fraudelor electorale. Condiția pentru a pune mâna pe suma fabuloasă

După promisiunea cu 5.000$ fiecărui american, Trump
Donald Trump | Mediafax Foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Donald Trump a anunțat o recompensă de un milion de dolari pentru informațiile care duc la condamnarea autorilor unor fraude electorale. Declarația vine înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie, și în contextul unor posibile contestații electorale.

Președintele Trump a promis luni, 26 octombrie, că va oferi un milion de dolari persoanelor care furnizează informații ce conduc la arestarea și condamnarea celor implicați în fraude electorale. Anunțul a fost făcut cu opt zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, potrivit The Guardian.

Donald Trump | Foto – Mediafax

„Orice persoană care semnalează o fraudă electorală la scrutinurile anterioare sau la alegerile intermediare din 2026 va primi un milion de dolari în urma arestării şi condamnării autorilor acestei fraude!”, a transmis președintele Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Trump a cerut un demers juridic preventiv privind alegerile din Alaska

Anunțul privind recompensa vine după ce Donald Trump a solicitat Departamentului de Justiție să inițieze un demers juridic preventiv în cazul unei eventuale victorii democrate în alegerile pentru Senat din Alaska. Șeful de la Casa Albă a invocat posibilitatea apariției unor confuzii în rândul alegătorilor, deoarece senatorul republican în funcție și un alt candidat poartă același nume, Dan Sullivan.

Odată cu alegerile la jumătatea mandatului, Trump a readus în discuție posibilitatea contestării rezultatelor electorale după scrutinul din 3 noiembrie. O situație asemănătoare, din perspectiva disputelor privind rezultatele, s-a produs după alegerile prezidențiale din 2020, când Donald Trump a refuzat să își recunoască înfrângerea în fața lui Joe Biden.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Trump a susținut în repetate rânduri că votul din 2020 a fost afectat de fraude electorale de amploare, însă acuzațiile privind existența unor nereguli care să fi modificat rezultatul final nu au fost demonstrate. Înaintea actualului scrutin, președintele american a readus în atenție problema integrității alegerilor, inclusiv prin promisiunea unei recompense financiare pentru informațiile care ar conduce la condamnări.

Ce arată cercetările privind fraudele electorale din Statele Unite

Studiile realizate de organizații americane specializate în analiza proceselor electorale indică o frecvență redusă a cazurilor de fraudă documentate. Brookings Institution a examinat date electorale colectate de Heritage Foundation, organizație conservatoare din Statele Unite, pentru a evalua amploarea fenomenului.

Analiza a identificat 39 de cazuri de fraudă din peste 100 de milioane de buletine de vot examinate în cadrul a 32 de alegeri desfășurate în Pennsylvania, pe parcursul a trei decenii. Rezultatele cercetării indică faptul că numărul cazurilor documentate a fost redus în raport cu volumul total al voturilor analizate.

La rândul său, Brennan Center, organizație de cercetare în domeniul drepturilor electorale, arată că unele situații prezentate drept fraude sunt, în realitate, greșeli administrative sau erori comise de alegători.

„Studii amănunţite dezvăluie că frauda este foarte rară, furtul de identitate al alegătorilor este aproape inexistent, iar multe cazuri de presupusă fraudă sunt, în realitate, erori comise de alegători sau de oficialii administrativi”, explică Brennan Center.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
13:04
Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
REACȚIE Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
13:01
Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
ULTIMA ORĂ Liderii europeni au reluat dialogul cu Moscova. Putin a purtat discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store
12:17
Liderii europeni au reluat dialogul cu Moscova. Putin a purtat discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store
ULTIMA ORĂ Premierul Bulgariei, Rumen Radev, dă vina pe România pentru atacurile recente cu drone ale Rusiei din Marea Neagră
11:40
Premierul Bulgariei, Rumen Radev, dă vina pe România pentru atacurile recente cu drone ale Rusiei din Marea Neagră
FLASH NEWS Atmosferă de „sărbătoare“ la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Mii de israelieni se întorc acasă pentru a vota
10:58
Atmosferă de „sărbătoare“ la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Mii de israelieni se întorc acasă pentru a vota
CONTROVERSĂ Trump îl atacă dur pe Obama după ironiile despre renovările Casa Albă: „Ai fost un președinte de doi bani”
10:34
Trump îl atacă dur pe Obama după ironiile despre renovările Casa Albă: „Ai fost un președinte de doi bani”
Mediafax
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
Digi24
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi descoperit de ce prostata se mărește odată cu înaintarea în vârstă
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
DOCUMENT Ce le-a răspuns şefa CCR senatorilor care anchetează întâlnirea secretă pe care a avut-o cu fostul premier Ilie Bolojan. Citeşte documentul integral
13:16
Ce le-a răspuns şefa CCR senatorilor care anchetează întâlnirea secretă pe care a avut-o cu fostul premier Ilie Bolojan. Citeşte documentul integral
AGRICULTURĂ Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
13:14
Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
ULTIMA ORĂ Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
13:10
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu laudă investițiile românești din Republica Moldova: 12.000 de locuri de muncă și schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro
13:06
Premierul Luca Niculescu laudă investițiile românești din Republica Moldova: 12.000 de locuri de muncă și schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro
REACȚIE AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
12:45
AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice, și cere răspunsuri urgente din partea autorităților statului
INFRASTRUCTURĂ Șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) este aproape gata. Ultimele două teste finale până la intrarea în circulație
12:40
Șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) este aproape gata. Ultimele două teste finale până la intrarea în circulație

Cele mai noi

Trimite acest link pe