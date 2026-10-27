După promisiunea cu 5.000$ fiecărui american, Trump „lovește” din nou: spune că va da un milion de dolari pentru denunțarea fraudelor electorale. Condiția pentru a pune mâna pe suma fabuloasă

Președintele Donald Trump a anunțat o recompensă de un milion de dolari pentru informațiile care duc la condamnarea autorilor unor fraude electorale. Declarația vine înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie, și în contextul unor posibile contestații electorale.

Președintele Trump a promis luni, 26 octombrie, că va oferi un milion de dolari persoanelor care furnizează informații ce conduc la arestarea și condamnarea celor implicați în fraude electorale. Anunțul a fost făcut cu opt zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, potrivit The Guardian.

„Orice persoană care semnalează o fraudă electorală la scrutinurile anterioare sau la alegerile intermediare din 2026 va primi un milion de dolari în urma arestării şi condamnării autorilor acestei fraude!”, a transmis președintele Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Trump a cerut un demers juridic preventiv privind alegerile din Alaska

Anunțul privind recompensa vine după ce Donald Trump a solicitat Departamentului de Justiție să inițieze un demers juridic preventiv în cazul unei eventuale victorii democrate în alegerile pentru Senat din Alaska. Șeful de la Casa Albă a invocat posibilitatea apariției unor confuzii în rândul alegătorilor, deoarece senatorul republican în funcție și un alt candidat poartă același nume, Dan Sullivan.

Odată cu alegerile la jumătatea mandatului, Trump a readus în discuție posibilitatea contestării rezultatelor electorale după scrutinul din 3 noiembrie. O situație asemănătoare, din perspectiva disputelor privind rezultatele, s-a produs după alegerile prezidențiale din 2020, când Donald Trump a refuzat să își recunoască înfrângerea în fața lui Joe Biden.

Trump a susținut în repetate rânduri că votul din 2020 a fost afectat de fraude electorale de amploare, însă acuzațiile privind existența unor nereguli care să fi modificat rezultatul final nu au fost demonstrate. Înaintea actualului scrutin, președintele american a readus în atenție problema integrității alegerilor, inclusiv prin promisiunea unei recompense financiare pentru informațiile care ar conduce la condamnări.

Ce arată cercetările privind fraudele electorale din Statele Unite

Studiile realizate de organizații americane specializate în analiza proceselor electorale indică o frecvență redusă a cazurilor de fraudă documentate. Brookings Institution a examinat date electorale colectate de Heritage Foundation, organizație conservatoare din Statele Unite, pentru a evalua amploarea fenomenului.

Analiza a identificat 39 de cazuri de fraudă din peste 100 de milioane de buletine de vot examinate în cadrul a 32 de alegeri desfășurate în Pennsylvania, pe parcursul a trei decenii. Rezultatele cercetării indică faptul că numărul cazurilor documentate a fost redus în raport cu volumul total al voturilor analizate.

La rândul său, Brennan Center, organizație de cercetare în domeniul drepturilor electorale, arată că unele situații prezentate drept fraude sunt, în realitate, greșeli administrative sau erori comise de alegători.