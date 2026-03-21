Agenția Internatională pentru Energie (AIE) a făcut, ieri, câteva recomandări guvernelor lumii și cetățenilor lor pentru a face față cât mai bine crizei energetice globale cu care ne confruntăm. Aceste recomandări, însă, au fost de așa natură, încât i-au făcut pe oameni să se teamă că un nou lockdown, precum cel din pandemia de COVID-19 ar putea fi instituit.

Potrivit Reuters, războiul început de SUA-Israel în iran Iran a determinat creșterea prețurilor la energie și a provocat îngrijorări cu privire la inflație la nivel mondial.

AIE a declarat că propunerile sale reprezintă măsuri pe care guvernele, întreprinderile și gospodăriile le-ar putea lua pentru a atenua impactul negativ asupra consumatorilor cauzat de recenta creștere a prețurilor la energie. Agenția adaugă că aceste propuneri includ munca de acasă, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 kilometri pe oră și evitarea călătoriilor cu avionul în cazul în care sunt disponibile alte mijloace de transport.

„Lucrați de acasă, folosiți transportul public și respectați limitele de viteză”, a recomandat Agenția

Reamintim că IEA a convenit pe 11 martie să elibereze o cantitate record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a combate creșterea bruscă a prețurilor globale la țiței.

„Am lansat recent cea mai mare eliberare de stocuri de petrol de urgență din istoria AIE – și sunt în contact strâns cu guvernele cheie din întreaga lume, inclusiv cu principalii producători și consumatori de energie, ca parte a diplomației noastre energetice internaționale”, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol, într-un comunicat.

Birol a afirmat că politicienii și piețele subestimează în continuare amploarea crizei.

El a afirmat că ar putea dura șase luni sau mai mult pentru a restabili complet fluxurile de petrol și gaze din Golful Persic.

Conflictul a reprezentat „cea mai mare amenințare la adresa securității energetice globale din istorie”, a declarat el pentru „Financial Times”.

S-a pierdut mai mult petrol, a spus el, decât în timpul celor două crize din anii 1970, care au declanșat recesiuni și raționalizarea combustibilului la nivel mondial.

