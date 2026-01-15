Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească

Un angajat al unei fabrici Ford din Michigan, care l-a făcut pe Donald Trump „protector al pedofililor”, a fost suspendat marți din funcție după ce președintele american i-a arătat degetul mijlociu. Muncitorul a strâns în doar o zi, aproape 811.000 de dolari din donații, potrivit datelor de pe platforma de crowdfunding GoFundMe.

Aflat în vizită la o fabrică Ford din Michigan, Donald Trump a făcut un gest obscen cu degetul mijlociu și a rostit o înjurătură după ce un angajat al fabricii i-a reproșat că protejează pedofilii, făcând trimitere la modul în care administrația Trump a gestionat ancheta privind cazul Jeffrey Epstein.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a confirmat că scena surprinsă în videoclip este autentică.

„Un nebun țipa și înjura într-un acces de furie, iar președintele a dat un răspuns adecvat și lipsit de ambiguitate”, a spus Cheung într-o declarație pentru The Washington Post.

TJ Sabula a fost suspendat în așteptarea unei anchete

TJ Sabula, un muncitor în vârstă de 40 de ani de la linia de producție locală 600 a fabricii United Auto Workers, a declarat că a fost suspendat de la serviciu în așteptarea unei anchete. Sabula se identifică drept independent politic și a spus că nu a votat niciodată pentru Trump, dar a susținut alți republicani. Muncitorul de la fabrica Ford a spus că atunci când l-a insultat pe președinte, s-a referit în mod specific la modul în care Trump a gestionat cazul Epstein

Laura Dickerson, vicepreședinte la United Auto Workers și șefa departamentului Ford al sindicatului, a declarat într-un comunicat că sindicatul „se va asigura că membrul nostru beneficiază de protecție deplină a tuturor clauzelor contractuale negociate, protejându-i locul de muncă și drepturile ca membru de sindicat”.

Insulta la adresa lui Trump i-a adus o mică avere

O strângere de fonduri online a fost lansată marți seară, menită să strângă bani pentru Sabula după suspendarea sa. „TJ este tată a doi copii mici, soț și este mândru lucrător la linia locală 600 a United Auto Workers. Fondurile donate îi vor ajuta pe TJ și familia sa să acopere cheltuielile în această perioadă de incertitudine”, se arată într-o descriere de pe platforma de strângere de fonduri. TJ Sabula a reușit să strângă, cumulat din cele două campanii lansate pe site-ul gofundme.com, peste 811.000 de dolari.