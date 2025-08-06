Lufthansa nu va prelua o participație la Air Europa. De ce și-a pierdut INTERESUL compania germană

Compania aviatică Lufthansa a renunțat la ideea de a mai achiziționa o participaţie în operatorul aerian spaniol Air Europa, după ce o mișcare similară făcută de grupul Air France-KLM.

Momentan nu se cunosc motivele pentru care Lufthansa a decis să se retragă din proces, însă un raport intern a relevat lipsa de rentabilitate a viitoarei achiziții.

„După o analiză completă şi negocieri intense, suntem la stadiul în care am decis să nu ne angajăm în preluarea unei participaţii în Air Europa”, a transmis purtătorul de cuvânt al Lufthansa.

În acest context, Turkish Airlines rămâne singurul candidat angajat în discuții. Anterior, directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, afirma că negocierile privind achiziția unei participații la Air Europa sunt dificile, relatează Reuters.

Procesul se confruntă cu întârzieri în urma dezacordurilor dintre membrii familiei Hidalgo, care deţin Air Europa, compania IAG care deţine o participaţie de 20% și operatorii aerieni interesaţi să afle condițiile tranzacţiei.

RECOMADAREA AUTORULUI

Decizie uriașă pentru TAROM! Compania aeriană anunță înființarea unei noi societăți: „Ne deschide uși către piețe noi” / Ce urmează

55 de ani de la inaugurarea Aeroportului Otopeni. MARTOR al ceremoniilor: „A fost la acel moment o deschidere deosebită față de Vest”