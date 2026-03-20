Luptătorul adolescent Saleh Mohammadi a fost spânzurat public în Iran. Acuzația: „A purtat război împotriva lui Dumnezeu”

Saleh Mohammadi, în vârstă de 19 ani, a fost spânzurat joi, în ajunul Anului Nou persan, împreună cu alte două persoane, sub acuzația de ucidere a unor ofițeri de poliție. El a fost executat în centrul orașului Qom, în ciuda dovezilor despre care familia sa a spus că ar fi dovedit că se afla în altă parte la momentul respectiv, preia The Telegraph.

Lotul lui Dumnezeu

Mohammadi, Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi au fost acuzați de „a purta război împotriva lui Dumnezeu”, potrivit Mizan, o agenție de știri afiliată sistemului judiciar iranian.

Mizan a declarat că cei trei bărbați au fost condamnați pentru uciderea lui Mohammad Ghasemi Hamapour și Abbas Asadi, ofițeri din cadrul comandamentului de aplicare a legii din Iran, în timpul protestelor din 8 ianuarie, în incidente separate.

Mărturisiri sub tortură

Sistemul judiciar a susținut că bărbații au folosit cuțite și săbii pentru a-i ucide pe ofițeri și că au acționat „în sprijin operațional al regimului sionist și al Statelor Unite”.

Mohammadi a negat în repetate rânduri acuzațiile în timpul procedurilor judiciare, potrivit grupului pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, care monitorizează execuțiile din Iran.

Grupul a declarat că Mohammadi a insistat că mărturisirile sale au fost obținute sub tortură. Imaginele de pe camerele de supraveghere nu au confirmat prezența lui Mohammadi la locul pesupuselor crime, potrivit Hengaw.

Instanța a respins probele și a confirmat pedeapsa cu moartea, care a fost confirmată de instanța supremă a Iranului înainte de efectuarea execuției.

Mass-media de stat a declarat că execuțiile au fost efectuate „în prezența unei adunări de locuitori din Qom” și au urmat „proceduri legale, inclusiv prezența avocaților apărării”.

