Rusia se pregătește să prelungească interdicția privind exporturile de motorină, în condițiile în care Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Prelungirea restricțiilor pentru încă o lună sau chiar mai mult este luată în calcul, potrivit uneia dintre surse.

Rusia ia în calcul prelungirea interdicției

Potrivit surselor Bloomberg, există deja un acord de principiu pentru prelungirea interdicției, însă durata exactă a măsurii nu a fost stabilită.

Rusia a introdus interdicția în luna iulie, după ce un val de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor a dus nivelul procesării petrolului la cele mai scăzute valori din ultimii ani.

Restricțiile privind exporturile au fost inițial concepute să dureze doar câteva săptămâni, însă au fost prelungite ulterior până la sfârșitul lunii august și apoi până la sfârșitul lunii septembrie, în timp ce atacurile asupra infrastructurii petroliere au continuat.

La începutul săptămânii trecute, Moscova analiza o nouă prelungire cu o lună.

Rolul Rusiei pe piața mondială a produselor petroliere

Înainte de introducerea restricțiilor, Rusia asigura aproximativ 10% din livrările globale de motorină transportate pe cale maritimă.

Retragerea acestor volume de pe piață a contribuit la presiunile asupra prețurilor, în condițiile în care fluxurile de produse petroliere din Orientul Mijlociu au fost, de asemenea, afectate.

Prelungirea interdicției ar putea menține presiunea asupra pieței internaționale a motorinei, în condițiile în care atacurile asupra rafinăriilor rusești continuă.

Atacurile asupra infrastructurii energetice continuă

Președintele american Donald Trump a pus recent creșterea prețurilor la combustibili pe seama conflictului dintre Rusia și Ucraina și a afirmat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice.

Nici Rusia, nici Ucraina nu au confirmat existența unui astfel de armistițiu, iar atacurile au continuat.