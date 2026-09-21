Președintele american Donald Trump susține că războiul cu Ucraina a afectat grav industria rusă de rafinare a petrolului și afirmă că mai multe rafinării au fost distruse în urma atacurilor. Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a cerut din nou oprirea războiului și a afirmat că aproximativ 25.000 de oameni mor în fiecare lună, în principal militari.

Trump: „Un număr mare de rafinării au fost distruse”

Trump a susținut că atacurile din timpul războiului au dus la scoaterea din funcțiune a unui număr mare de rafinării din Rusia.

„Din păcate, Rusia și-a pierdut controlul asupra industriei sale de producție de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare de rafinării au fost distruse în urma atacurilor și, în prezent, cel puțin temporar, nu mai funcționează. Acest război absurd și nesfârșit cu Ucraina trebuie oprit. Întreaga lume suferă, deoarece în fiecare lună mor aproximativ 25.000 de oameni, în principal militari. Ce rușine!” a scris președintele american.

Tot mai multe rafinării rusești au fost oprite

În ultimele zile, mai multe rafinării rusești au fost oprite sau și-au redus puternic producția după atacuri cu drone atribuite Ucrainei.

Rafinăriile Syzran și Saratov, deținute de Rosneft, și-au oprit operațiunile după atacuri. La Syzran, una dintre principalele instalații de distilare a țițeiului, care reprezintă aproximativ 71% din capacitatea rafinăriei, a fost grav avariată și ar putea avea nevoie de cel puțin o lună pentru reparații.

Reuters relata că, până săptămâna trecută, șase dintre principalele rafinării producătoare de motorină din Rusia, care asigură aproximativ jumătate din producția de motorină a țării, fie și-au redus puternic producția, fie și-au oprit temporar activitatea.