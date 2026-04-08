Artista din Barranquilla a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, relatează AS.com.

„Al cielo con ella ”, emisiunea lui Henar Álvarez de pe RTVE, a avut-o invitată pe Shakira. Conversația dintre prezentatoare și artista columbiană a oferit mult material de reflecție, ele au privit în urmă și au văzut trecutul într-o lumină cu totul diferită. Artista a învățat să râdă de tot ce a trăit, chiar dacă a fost foarte dureros.

Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”

Unul dintre cele mai memorabile momente ale interviului a fost atunci când Shakira a vorbit despre despărțirea ei tumultoasă de Gerard Piqué , cu care are doi fii, Milan și Sasha. Deși a evitat să-l menționeze pe nume, originara din Barranquilla nu a ezitat să vorbească deschis despre cum a trecut prin acea perioadă dificilă din viața ei. „Râd mult despre ce mi s-a întâmplat; glumesc toată ziua despre dificultățile cu care mă confrunt”, a început ea, vorbind cu Henar Álvarez.

„Nimeni nu este imun la dificultăți, dar trebuie să râdem de viață înainte ca viața să râdă de noi”, a adăugat cântăreața, explicând că a învățat să gestioneze durerea dintr-o perspectivă diferită. „Ceea ce fac este să vorbesc cu minee. Să-mi spun adevărul meu. Mulți oameni știu că m-am destrămat, m-am spart în o mie de bucăți. M-am reconstruit bucată cu bucată. De acolo, am pornit într-o călătorie către mine însămi”, a continuat ea.

Despărțirea de Piqué a dus la o adevărată transformare personală, o evoluție care merge dincolo de noile ei cântece: „În acea călătorie în adâncurile ființei mele, mi-am găsit propria putere prin muzica mea. Puterea lupoaicei… A femeii care are acea putere, nu doar să cad și să mă întreb de ce mi s-a întâmplat asta. Mi-am pus deja multe întrebări, e timpul să mă ridic.”

