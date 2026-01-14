MAE cere tuturor cetățenilor români să părăsească Iranul. Nivelul de alertă este maxim

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat creșterea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9.

„Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! – (link în primul comentariu).”

Ministerul recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informațiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian.

Totodată, MAE subliniază că cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.