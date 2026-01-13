Prima pagină » Știri politice » Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români

Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români

Olga Borșcevschi
13 ian. 2026, 20:08, Știri politice
Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles, luni, 15 decembrie 2025

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de protestatarii din Iran, marți, și a dat asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români, inclusiv a personalului diplomatic.

„România monitorizează evoluția situației din Iran și se coordonează cu partenerii noștri din UE și internaționali. Urmărim cu mare îngrijorare rapoartele sumbre privind victimele și ne exprimăm solidaritatea cu poporul iranian. Ne alăturăm UE în condamnarea tuturor formelor de violență împotriva protestatarilor și subliniem obligația de a respecta libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și de a asigura accesul la informații și comunicații”, a scris Oana Ţoiu pe X.

Şeful diplomaţiei române a precizat că MAE al României a solicitat oficial reprezentantului diplomatic iranian în România ca autoritățile iraniene să asigure protecția reprezentanțelor diplomatice de la Teheran și să restabilească complet comunicațiile și accesul la internet pentru acestea.

„Siguranța cetățenilor români din Iran, inclusiv a personalului nostru diplomatic, este prioritatea noastră și rămânem în contact cu Ambasada noastră. Există planuri de contingență pentru evacuarea de urgență”, a adăugat Țoiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

Revolte în Iran. Numărul morților a depășit 640. Statele Unite au cerut cetățenilor americani să părăsească țara prin Armenia sau Turcia

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Daniel Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
18:42
Daniel Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
FLASH NEWS Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE
18:16
Nicușor Dan nu va merge la Forumul de la Davos, unde participă și Donald Trump. Cine reprezintă România – SURSE
NEWS ALERT Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație
17:06
Premierul Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației, în condițiile în care nimeni nu și-a asumat tăierile din Educație
SCANDAL Dominic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR
16:58
Dominic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR
NEWS ALERT Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
15:41
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
FLASH NEWS Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
15:06
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dinozaurii „pierduți” ai Europei
ULTIMA ORĂ Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
20:08
Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
20:00
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
19:53
Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
SPORT „Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou
19:22
„Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou
IMOBILIARE Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
19:20
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
FLASH NEWS Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”
19:16
Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”

Cele mai noi

Trimite acest link pe