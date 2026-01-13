Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de protestatarii din Iran, marți, și a dat asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români, inclusiv a personalului diplomatic.

„România monitorizează evoluția situației din Iran și se coordonează cu partenerii noștri din UE și internaționali. Urmărim cu mare îngrijorare rapoartele sumbre privind victimele și ne exprimăm solidaritatea cu poporul iranian. Ne alăturăm UE în condamnarea tuturor formelor de violență împotriva protestatarilor și subliniem obligația de a respecta libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și de a asigura accesul la informații și comunicații”, a scris Oana Ţoiu pe X.

Şeful diplomaţiei române a precizat că MAE al României a solicitat oficial reprezentantului diplomatic iranian în România ca autoritățile iraniene să asigure protecția reprezentanțelor diplomatice de la Teheran și să restabilească complet comunicațiile și accesul la internet pentru acestea.

„Siguranța cetățenilor români din Iran, inclusiv a personalului nostru diplomatic, este prioritatea noastră și rămânem în contact cu Ambasada noastră. Există planuri de contingență pentru evacuarea de urgență”, a adăugat Țoiu.

