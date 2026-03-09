Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”

09 mart. 2026, 16:31, Știri externe
Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat Iranul că ține lumea ostatică prin atacurile sale de represalii și a insistat că Statele Unite sunt pe drumul cel bun în ceea ce privește obiectivele sale de război.

„Cred că în acest moment vedem cu toții amenințarea pe care acest regim clerical o reprezintă pentru regiune și pentru lume. Ei încearcă să țină lumea ostatică”, a declarat Rubio la un eveniment organizat la Departamentul de Stat. „Ei atacă țările vecine, infrastructura energetică a acestora și populația civilă”, a afirmat Rurio. „Obiectivul acestei misiuni este de a le distruge capacitatea de a continua să facă acest lucru, iar noi suntem pe cale să atingem acest obiectiv.” „Ne vom atinge obiectivele cu o forță și o precizie covârșitoare”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat american, de la Washington.

„Obiectivele acestei misiuni sunt clare și este important să continuăm să reamintim poporului american de ce cea mai mare armată din istoria lumii participă la această operațiune. Aceasta este desfășurată pentru a distruge capacitatea acestui regim de a lansa rachete – atât prin distrugerea rachetelor și a lansatoarelor lor, cât și prin distrugerea fabricilor care produc aceste rachete, precum și a flotei lor navale”, a declarat secretarul de Stat.

„În fiecare zi, regimul din Iran are tot mai puține rachete, tot mai puține lansatoare, fabricile lor funcționează tot mai puțin, iar flota lor navală este distrusă. Iar când această misiune va fi îndeplinită, lumea va deveni un loc mai sigur și mai bun”, a mai precizat Marco Rubio.

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie și l-au ucispe liderul suprem de lungă durată al acestuia, Ali Khamenei. De atunci, Iranul a lansat o serie de rachete și drone asupra Israelului și țărilor din Golf.

Rubio a vorbit la un eveniment organizat în onoarea americanilor și ostaticilor reținuți pe nedrept.

