🚨 Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO

16:44 UPDATE. NATO a confirmat că a interceptat o altă rachetă care se „îndrepta spre Turcia” Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a postat pe X: „NATO a interceptat din nou o rachetă care se îndrepta spre Turcia. NATO rămâne fermă în hotărârea sa de a apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări.“ Ea nu a confirmat dacă racheta a fost doborâtă în spațiul aerian turc.

Ministerul Apărării din Turcia (MoND) a confirmat, luni, că o rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost interceptată de mijloacele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO. Acesta este al doilea astfel de incident în decurs de o săptămână. Resturile rachetei au căzut pe un teren din Gaziantep.

„O rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei”, a declarat Ministerul Apărării Naționale în comunicatul său din X.

Confirmarea a venit după ce anterior au fost raportate fragmente provenite de la o rachetă în districtul Guneyshehir din Gaziantep.

„Unele resturi din muniție au căzut pe un teren viran din Gaziantep. Nu au existat victime sau răniți”, se menționează în anunț.

„Este de o importanță capitală ca tensiunile din regiune să nu se intensifice și ca conflictele să nu se extindă la o zonă mai largă. Reiterăm insistent avertismentul nostru adresat tuturor părților, în special Iranului, de a se abține de la acțiuni care riscă securitatea regională și pun în pericol civilii. În timpul acestui proces, solicităm cetățenilor și organizațiilor media să fie precauți în ceea ce privește conținutul care necesită verificare, ar putea provoca panică și conține dezinformare; și să se bazeze doar pe declarațiile făcute de autoritățile noastre oficiale.”, se concluzionează în declarație.

Acesta este al doilea incident de acest gen raportat într-o săptămână. Ankara a declarat că sistemele de apărare ale NATO au doborât miercurea trecută o rachetă balistică în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc. Teheranul a negat că ar fi lansat racheta.

Incidentul „grav” l-a determinat atunci pe șeful NATO, Mark Rutte, să declare că Articolul 5 nu este pe masă, pe fondul temerilor că membrii ar putea fi implicați în război.

Articolul 5 prevede că, în cazul în care un aliat NATO suferă un atac armat, toți ceilalți membri ai alianței vor considera acest lucru ca un atac armat împotriva tuturor și vor lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a ajuta aliatul atacat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: