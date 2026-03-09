Prima pagină » Știri externe » Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, anunță Macron din Cipru. „Când Cipru e atacat, Europa este atacată”

09 mart. 2026, 15:14, Știri externe

Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, a anunțat, luni, Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în Cipru. În cadrul unei conferințe de presă, alături de președintele cipriot Nikos Christodoulides și prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, Macron a transmis un mesaj clar de sprijin Ciprului, afirmând că atunci când cineva atacă insula mediteraneană, atacă Europa.

„Venind aici (în Cipru, n.r.), alături de voi, vreau să vă spun că atunci când Cipru este atacat, Europa este atacată”, a declarat Emmanuel Macron.

„Suntem legați de parteneriate strategice, iar prezența noastră aici vorbește despre puterea acestor parteneriate”, a declarat președintele francez în timpul vizitei sale în Cipru, în urma atacurilor cu drone iraniene asupra mai multor baze aeriene din țară.

„Ne exprimăm deplina solidaritate cu Cipru”, a adăugat șeful statului. Emmanuel Macron a subliniat importanța „unității unei Europe care știe să se apere”.

Franța plănuiește redeschiderea strâmtorii Ormuz

Emmanuel Macron a mai declarat din Cipru că Franța pregătește, împreună cu partenerii săi, o viitoare misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz și de escortare a navelor „după ieșirea din faza cea mai tensionată a conflictului” din Orientul Mijlociu, pentru a permite circulația petrolului și a gazelor.

„Suntem în curs de a pune în practică o misiune pur defensivă, pur de însoțire, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene și care trebuie să permită, de îndată ce va fi posibil, escortarea navelor port-containere și a tancurilor petroliere pentru a redeschide treptat strâmtoarea Ormuz”, a declarat șeful statului, insistând asupra intențiilor „pașnice” ale acestei misiuni.

Macron  s-a declarat „îngrijorat” de situația din Liban. Liderul de la Elysee a amintit că gruparea Hezbollah a comis „eroarea majoră  de a ataca Israelul  și de a viza Ciprul”. „Israelul a răspuns, iar această situație este foarte îngrijorătoare ”, a declarat el. Președintele francez a continuat„Hezbollah trebuie să înceteze toate atacurile ” și „Israelul trebuie să înceteze atacurile sale cât mai curând posibil pentru a permite restabilirea suveranității Libanului”.

Franța va mobiliza „opt fregate” în Marea Roșie

„Prezența franceză, care se va desfășura din estul Mediteranei până în Marea Roșie și (…) în largul Ormuzului, va mobiliza opt fregate, două portelicoptere amfibii și portavionul nostru”, a declarat Emmanuel Macron de la Paphos.

„Această mobilizare a marinei noastre este fără precedent. Ea se face, evident, împreună cu mobilizarea forțelor noastre aeriene și terestre din regiune”, a precizat șeful statului. Și a concluzionat: „Dorința Franței este de a contribui la dezamorsarea conflictului, la siguranța cetățenilor noștri, la siguranța partenerilor noștri și la această liberă navigație și siguranță maritimă”.

