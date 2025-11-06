Polițiștii britanici au confiscat trei schelete de dinozaur, în valoare de 16,1 milioane de dolari, de la un om de afaceri chinez, informează Reuters.

Bărbatul ar fi fost implicat într-un scandal uriaș de spălare de bani, iar pe lângă scheletele care au o vechime de 145-157 milioane de ani, i-au fost confiscate nouă apartamente de lux în Londra și opere de artă în valoare de 522 de mii de dolari.

Su Binghai era căutat pentru implicarea în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore, dar notificarea Interpol pentru arestarea sa a fost retrasă, după ce el și soția sa au fost de acord să renunțe la bunurile lor în favoarea statului.

Schelete fosilizate de dinozaur includ o femelă și un pui de Allosaurus, precum și un Stegosaurus. Acestea au fost vândute de Christie’s la licitația Jurassic Icons în 2024.

Unsprezece artefacte chinezești achiziționate de la casa de licitații Sotheby’s au fost, de asemenea, confiscate.

Su a fost de acord cu o „soluționare completă și finală a tuturor pretențiilor”, scrie presa internațională.

Cazul de spălare de bani a zguduit Singapore, doi bancheri fiind închiși în urma scandalului. Autoritățile din Singapore au confiscat numerar, proprietăți imobiliare, criptomonede și alte active în valoare totală de aproximativ 3 miliarde de dolari singaporezi (2,3 miliarde de dolari americani) și au trimis 10 persoane de origine chineză la închisoare în acest an.

Scheletele de dinozauri sunt păstrate, în prezent, într-un depozit din Londra, au spus avocații bărbatului.

