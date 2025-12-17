Prima pagină » Știri externe » Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor

Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor

17 dec. 2025, 05:00, Știri externe
Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor

Președintele SUA a extins marți interdicția în SUA la cetățenii a 12 țări printr-o „proclamație”.

Proclamația restrânge și limitează intrarea cetățenilor străini din țările vizate pentru a proteja securitatea Statelor Unite”, a anunțat Casa Albă pe platforma X.

Trump a semnat noua proclamație care „întărește frontierele și securitatea națională prin restricții asupra țărilor de mare risc, cu deficiențe în verificare și monitorizare”.

Ce țări sunt vizate de proclamația lui Trump

Țările vizate de interdicție totală sub Proclamația 10949 sunt următoarele:

  1. Afganistan
  2. Burma
  3. Ciad
  4. Republica Congo
  5. Guineea Ecuatorială
  6. Eritreea
  7. Haiti
  8. Iran
  9. Libia
  10. Somalia
  11. Sudan
  12. Yemen

Alte cinci țări au fost adăugate pe lista „neagră” pe baza analizelor recente:

  1. Burkina Faso
  2. Mali
  3. Niger
  4. Sudanul de Sud
  5. Siria
  6. Palestina (stat nerecunoscut de SUA)

În toamnă, noul președinte sirian Ahmed al-Sharaa a fost primit de președintele Trump la Casa Albă și chiar a fost lăudat, cu toate că anterior a fost un lider terorist căutat de SUA.

Care sunt motivele

Trump a vizat numai țările în care verificările de securitate „sunt insuficiente”, dar pot exista excepții în cazul unor rezidenți permanenți legali, titulari de vize existente, atleți sau diplomați sau a oricăror persoane a căror intrare servește intereselor naționale ale SUA.

Președintele american a emis măsuri pentru a interzice intrarea pe teritoriul SUA a străinilor care „intenționează să amenințe americani”, care pot „dăuna culturii Guvernului, instituțiilor sau principiilor fondatoare ale SUA”. Administrația prezidențială a dus o campanie vastă împotriva imigrației ilegale și a înăsprit condițiile de intrare în SUA și emiterii de vize, invocând apărarea securității naționale.

România a fost scoasă din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor

România a fost eliminată din programul Visa Waiver  în primăvara acestui an după ce CCR a anulat turul 2 al alegerilor prezidențiale anul trecut. România a fost eliminată din programul Visa Waiver pentru a „asigura securitatea frontierelor și a imigrației”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA.

Cu toate acestea, o notă internă a NSC, nepublicată anterior și obținută de jurnalistul POLITICO, Daniel Lippman, arată că un factor decisiv pentru Administrația Trump a fost și anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Această situație a fost considerată drept o nerespectare de către România a ceea ce Casa Albă consideră a fi norme democratice.

Sursa Foto: White House

Autorul recomandă: Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american

