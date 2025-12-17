Prima pagină » Știri externe » Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela

Mihai Tănase
17 dec. 2025, 09:16, Știri externe
Trump îl primește la Casa Albă pe Zohran Mamdani, primarul New Yorkului / Sursa FOTO: Profimedia

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela au escaladat din nou după ce președintele Donald Trump a anunțat instituirea unei blocade „totale și complete” asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a precizat că guvernul venezuelean a fost desemnat „organizație teroristă străină” și a acuzat regimul Maduro de furtul activelor americane, precum și de implicare în „terorism, trafic de droguri și trafic de persoane”.

„Prin urmare, astăzi ordon BLOCAREA TOTALĂ ȘI COMPLETĂ A TUTUROR PETROLIERELOR SANCȚIONATE care intră și ies din Venezuela”, a transmis Donald Trump.

Declarațiile președintelui american vin la doar o săptămână după ce autoritățile SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Guvernul de la Caracas a reacționat dur, respingând ceea ce a numit „amenințarea grotescă” a lui Trump, scrie BBC.

Invazia Venezuelei, iminentă

În aceeași postare, liderul american a afirmat că Venezuela este „complet înconjurată de cea mai mare armată adunată vreodată în istoria Americii de Sud”, avertizând că această prezență militară „va deveni și mai mare” și „va fi ca nimic din ce au văzut vreodată”.

Donald Trump a reiterat acuzațiile la adresa regimului Maduro, susținând că acesta folosește petrolul „furat” pentru „a se finanța, pentru „terorismul drogurilor”, trafic de persoane, crimă și răpire”.

Administrația Trump a acuzat în mod repetat Venezuela de implicare în traficul internațional de droguri. Potrivit autorităților americane, din luna septembrie, armata SUA a ucis cel puțin 90 de persoane în atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care susține că transportau fentanil și alte droguri ilegale către Statele Unite.

În ultimele luni, Washingtonul și-a intensificat prezența militară în regiune, trimițând nave de război în Marea Caraibelor. Consolidarea forțelor americane a precedat capturarea unui petrolier despre care Casa Albă afirmă că era implicat în „transportul ilegal de petrol”.

Nava, denumită Skipper, urmează să fie dusă într-un port american. Guvernul Venezuelei a condamnat acțiunea, iar președintele Nicolás Maduro a declarat că Statele Unite „au răpit echipajul” și „au furat” petrolierul.

Tensiunile au crescut și mai mult după ce SUA au impus, săptămâna trecută, noi sancțiuni asupra a încă șase nave acuzate că transportau petrol venezuelean. De asemenea, sancțiuni au fost aplicate unor rude ale președintelui Maduro și unor companii asociate cu ceea ce Washingtonul numește „regimul ilegitim” de la Caracas.

În paralel, mii de soldați americani au fost mobilizați în regiune, iar portavionul USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, a fost poziționat la o distanță de atac de Venezuela.

Măsura anunțată de Trump a stârnit reacții dure și în Congresul SUA. Congresmanul democrat Joaquin Castro, reprezentant al statului Texas, a declarat că „blocada navală a lui Trump este fără îndoială un act de război”. El a precizat că legislatorii americani urmează să voteze o rezoluție „care îi cere președintelui să pună capăt ostilităților cu Venezuela”.

