Donația suspectă de 1 milion de lire sterline
Deși trăiește în Thailanda de peste două decenii, Harborne a investit mulți bani în politica britanică. I-a donat 10 milioane de lire sterline partidului pro-Brexit al lui Nigel Farage (foto)– Reform UK – și un milion de lire sterline conservatorilor. Apoi, a făcut o donație personală de un milion de lire sterline lui Boris Johnson.
Pe când acesta era parlamentar, a fondat compania The Office of Boris Johnson Ltd. A primit donația de la Harborne, dar plata nu figurează în data de baze a donațiilor din cadrul Comisiei Electorale. Acest lucru pare să sugereze că a fost o contribuție în contul activităților comerciale ale lui Johnson.
În luna donației de un milion de lire sterline, Johnson și Harborne au luat masa împreună de două ori, în Singapore.
O scrisoare pierdută
Avocații lui Harborne nu au oferit răspunsuri substanțiale cu privire la scopul vizitei acestuia în Ucraina. Însă, aceste documente pot oferi unele indicii. Itinerarul său include “o întâlnire cu ușile închise la un centru de dezvoltare a tehnicii militare”. Nu specifică dacă acesta a participat, dar este un domeniu pe care Harborne îl cunoaște foarte bine.
Compania QinetiQ are interese personale în Ucraina. Se pare că forțele ucrainene utilizează dronele Banshee ale companiei și roboți care elimină bombele. În aprilie 2025, ministrul britanic al Apărării a anunțat că QinetiQ va ajuta armata Ucrainei cu imprimante 3D.
Johnson face referire la călătoria respectivă într-unul din acele documente misterioase. Datată 23 octombrie 202 – luna posterioară vizitei sale alături de Harborne -, există o scrisoare cu semnătura lui.
“Scriu în sprijinul lui Christopher Harborne. Este atât un prieten, cât și un susținător al biroului meu… M-a însoțit într-o călătorie recentă în Ucraina și îl cunosc ca pe un oponent convins al regimului Putin”.
Johnson mai afirmă în acea scrisoare că “nu are la cunoștință de nicio sugestie sau dovadă că Christopher ar sprijini guvernul rus, sau că ar avea legături cu interesele comerciale sau de altă natură ale Rusiei”.
Așadar, oficial nu există vreun indiciu în sens contrar. Nu au ieșit la iveală astfel de conexiuni, iar avocații lui Harborne susțin că nu există nimic în acest sens. În orice caz, până acum echipa sa de avocați nu a menționat cui se adresează scrisoarea, care începe cu formula “Dear Sirs”.
