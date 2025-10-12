O serie de documente declasificate a creat un scandal de proporții în Marea Britanie, amplificând zvonurile deja existente că fostul premier Boris Johnson, un susținător declarat al Ucrainei, ar fi primit un milion de lire sterline în interes personal. Johnson ar fi avut o relație nefiresc de apropiată cu Christopher Harborne, un om de afaceri cu interese directe în Ucraina, arată o anchetă dezvăluită în The Guardian.

Atunci când s-a îmbarcat în trenul de noapte spre Ucraina, fostul premier Boris Johnson era flancat de echipa sa obișnuită de gărzi de corp – plus omul care îi dăduse 1 milion de lire sterline, scrie The Guardian.

Cine este misteriosul Christopher Harborne, discretul donator politic al Marii Britanii

Trecuse mai puțin de un an de când Johnson acceptase ceea ce s-a crezut că este cea mai mare donație către un membru al Parlamentului britanic. Venea din partea lui Christopher Harborne (62 de ani – foto jos), unul dintre cei mai importanți și mai discreți donatori politici ai Marii Britanii.

Harborne a făcut plata către o companie privată, înființată de Johnson după ce acesta demisionat din funcție de prim ministru. Acum, dosarele declasificate arată că Johnson, un susținător al Ucrainei, a fost acompaniat în septembrie 2023 de binefăcătorul său într-o vizită de două zile, care a inclus întruniri cu oficiali de top ai acestei țări.

Harborne l-a însoțit pe Boris Johson într-o vizită de două zile la Kiev

Organizatorii întâlnirilor de nivel înalt din Kiev au afirmat că Harborne a fost înregistrat în calitate de “consultant în cadrul biroului lui Boris Johnson”.

Harborne deține o bogată expertiză: auto-intitulat “nomad digital”, afacerile sale merg de la criptomonede la un centru wellness și acțiuni la cel puțin 3 contractori militari. Singura sa legătură cu Ucraina – însă una foarte solidă – este că ar fi cel mai mare acționar la un producător britanic de arme ai cărui roboți și drone sunt, se pare, furnizate forțelor armate ale țării agresate de Federația Rusă.

Devotat cauzei “sacre“ a Ucrainei, Boris Johnson este ovaționat pe străzile acestei țări aflate în război

Cauza ucraineană este “sacră” pentru Johnson, observă un consultant politic. Însă, dosarele declasificate menționate ridică întrebări serioase dacă acesta a depășit granița dintre mandatul său public și obținerea de beneficii financiare personale.

Încă de la începutul războiului, în februarie 2022, fostul premier a adunat, în Downing Street, mai mulți reprezentanți ai forțelor occidentale. De la demisia sa, Johnson a continuat să călătorească în Ucraina, unde pledează pentru angajamentul aliaților. A rămas atât de popular că este ovaționat fără rezerve pe străzile Ucrainei.

Însă, la întâlnirea menționată din septembrie 2023, imaginile îi arată pe președintele Zelenski și pe Johnson într-un context care anunță o întrevedere privată. Biroul liderului ucrainean nu a răspuns dacă apropiatul lui Johnson a fost prezent. A doua zi, britanicul a plecat spre Liov pentru a depune flori la mormintele celor decedați în război, pentru a vizita răniții și a primi un grad onorific. Totuși, înregistrările îl arată pe Harborne stând lângă Johnson la salutul de onoare al gărzilor lui Zelenski.