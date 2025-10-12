Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina

Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina

12 oct. 2025, 20:53, Știri externe
Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina
Zelenski, Boris Johnson
O serie de documente declasificate a creat un scandal de proporții în Marea Britanie, amplificând zvonurile deja existente că fostul premier Boris Johnson, un susținător declarat al Ucrainei, ar fi primit un milion de lire sterline în interes personal. Johnson ar fi avut o relație nefiresc de apropiată cu Christopher Harborne, un om de afaceri cu interese directe în Ucraina, arată o anchetă dezvăluită în The Guardian. 

Atunci când s-a îmbarcat în trenul de noapte spre Ucraina, fostul premier Boris Johnson era flancat de echipa sa obișnuită de gărzi de corp – plus omul care îi dăduse 1 milion de lire sterline, scrie The Guardian.

Cine este misteriosul Christopher Harborne, discretul donator politic al Marii Britanii

Trecuse mai puțin de un an de când Johnson acceptase ceea ce s-a crezut că este cea mai mare donație către un membru al Parlamentului britanic. Venea din partea lui Christopher Harborne (62 de ani – foto jos), unul dintre cei mai importanți și mai discreți donatori politici ai Marii Britanii.

Harborne a făcut plata către o companie privată, înființată de Johnson după ce acesta demisionat din funcție de prim ministru. Acum, dosarele declasificate arată că Johnson, un susținător al Ucrainei, a fost acompaniat în septembrie 2023 de binefăcătorul său într-o vizită de două zile, care a inclus întruniri cu oficiali de top ai acestei țări.

Harborne l-a însoțit pe Boris Johson într-o vizită de două zile la Kiev

Organizatorii întâlnirilor de nivel înalt din Kiev au afirmat că Harborne a fost înregistrat în calitate de “consultant în cadrul biroului lui Boris Johnson”.

Harborne deține o bogată expertiză: auto-intitulat “nomad digital”, afacerile sale merg de la criptomonede la un centru wellness și acțiuni la cel puțin 3 contractori militari. Singura sa legătură cu Ucraina – însă una foarte solidă – este că ar fi cel mai mare acționar la un producător britanic de arme ai cărui roboți și drone sunt, se pare, furnizate forțelor armate ale țării agresate de Federația Rusă.

Devotat cauzei “sacre“ a Ucrainei, Boris Johnson este ovaționat pe străzile acestei țări aflate în război

Cauza ucraineană este “sacră” pentru Johnson, observă un consultant politic. Însă, dosarele declasificate menționate ridică întrebări serioase dacă acesta a depășit granița dintre mandatul său public și obținerea de beneficii financiare personale.

SUA, pregătite să dea Kievului undă verde pentru folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune!

Încă de la începutul războiului, în februarie 2022, fostul premier a adunat, în Downing Street, mai mulți reprezentanți ai forțelor occidentale. De la demisia sa, Johnson a continuat să călătorească în Ucraina, unde pledează pentru angajamentul aliaților. A rămas atât de popular că este ovaționat fără rezerve pe străzile Ucrainei.

Însă, la întâlnirea menționată din septembrie 2023, imaginile îi arată pe președintele Zelenski și pe Johnson într-un context care anunță o întrevedere privată. Biroul liderului ucrainean nu a răspuns dacă apropiatul lui Johnson a fost prezent. A doua zi, britanicul a plecat spre Liov pentru a depune flori la mormintele celor decedați în război, pentru a vizita răniții și a primi un grad onorific. Totuși, înregistrările îl arată pe Harborne stând lângă Johnson la salutul de onoare al gărzilor lui Zelenski.

Donația suspectă de 1 milion de lire sterline

Deși trăiește în Thailanda de peste două decenii, Harborne a investit mulți bani în politica britanică. I-a donat 10 milioane de lire sterline partidului pro-Brexit al lui Nigel Farage (foto)– Reform UK – și un milion de lire sterline conservatorilor. Apoi, a făcut o donație personală de un milion de lire sterline lui Boris Johnson.

Pe când acesta era parlamentar, a fondat compania The Office of Boris Johnson Ltd. A primit donația de la Harborne, dar plata nu figurează în data de baze a donațiilor din cadrul Comisiei Electorale. Acest lucru pare să sugereze că a fost o contribuție în contul activităților comerciale ale lui Johnson.

În luna donației de un milion de lire sterline, Johnson și Harborne au luat masa împreună de două ori, în Singapore.

O scrisoare pierdută

Avocații lui Harborne nu au oferit răspunsuri substanțiale cu privire la scopul vizitei acestuia în Ucraina. Însă, aceste documente pot oferi unele indicii. Itinerarul său include “o întâlnire cu ușile închise la un centru de dezvoltare a tehnicii militare”. Nu specifică dacă acesta a participat, dar este un domeniu pe care Harborne îl cunoaște foarte bine.

Compania QinetiQ are interese personale în Ucraina. Se pare că forțele ucrainene utilizează dronele Banshee ale companiei și roboți care elimină bombele. În aprilie 2025, ministrul britanic al Apărării a anunțat că QinetiQ va ajuta armata Ucrainei cu imprimante 3D.

Johnson face referire la călătoria respectivă într-unul din acele documente misterioase. Datată 23 octombrie 202 –  luna posterioară vizitei sale alături de Harborne -, există o scrisoare cu semnătura lui.

“Scriu în sprijinul lui Christopher Harborne. Este atât un prieten, cât și un susținător al biroului meu… M-a însoțit într-o călătorie recentă în Ucraina și îl cunosc ca pe un oponent convins al regimului Putin”.

Johnson mai afirmă în acea scrisoare că “nu are la cunoștință de nicio sugestie sau dovadă că Christopher ar sprijini guvernul rus, sau că ar avea legături cu interesele comerciale sau de altă natură ale Rusiei”.

Așadar, oficial nu există vreun indiciu în sens contrar. Nu au ieșit la iveală astfel de conexiuni, iar avocații lui Harborne susțin că nu există nimic în acest sens. În orice caz, până acum echipa sa de avocați nu a menționat cui se adresează scrisoarea, care începe cu formula “Dear Sirs”.

