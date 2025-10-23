După ce președintele Donald Trump a anunțat marți că „se mai gândește” pentru câteva zile dacă se va întâlini cu Vladimir Putin la summitul de la Budapesta și decizia de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse, reacția lui Dmitri Medvedev nu a întârziat să apară. Fostul președinte rus susține că deciziile luate de SUA sunt „un act de război împotriva Rusiei”.

Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este „pe picior de război” cu Moscova.

„Anularea summitului de la Budapesta de către Trump. Noi sancțiuni împotriva țării noastre din partea SUA. Ce altceva? Va exista o armă nouă, în afară de cele faimoase „Tomahawk”?”, a scris Medvedev pe Telegram.

Oficialul rus a precizat că „Trump s-a solidarizat complet cu Europa nebună”.

„Dacă unii dintre numeroșii comentatori încă mai aveau iluzii – iată-le. SUA sunt adversarul nostru, iar „«pacificatorul» lor guraliv a intrat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia. Da, încă nu luptă întotdeauna activ de partea Kievului banderist, dar acum este conflictul lui, nu al demențialului Biden! Desigur, vor spune că nu a avut altă opțiune, că a fost presat în Congres și altele. Dar asta nu schimbă esențialul: deciziile luate sunt un act de război împotriva Rusiei.

Dar există și un avantaj evident în această nouă mișcare a pendulului trumpist: se poate lovi cu cele mai diverse arme în toate ascunzișurile banderiste fără să se țină cont de negocieri inutile. Și să se obțină victoria exact acolo unde este posibilă. Pe teren, nu la masa de birou. Distrugând dușmanii, nu încheind «înțelegeri» fără sens”, a mai spus el.