SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională”

După ce Statele Unite au publicat noua Strategie Națională de Securitate pentru cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care a provocat consternare în Europa datorită tonului naționalist și al criticilor aduse aliaților Europeni, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al Europei.

„Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt întemeiate”, a declarat Kallas, întrebată despre acest document în cadrul unei conferințe la Doha, în Qatar. „Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru (…) nu am fost întotdeauna de acord pe diferite subiecte, dar cred că principiul general rămâne același. Suntem cei mai mari aliați și trebuie să rămânem uniți”, a spus Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate

Declarația vine în contextul în care strategia americană sugerează că Europa se confruntă cu perspectiva unei „dispariții civilizaționale” din cauza politicilor sale de migrație, a scăderii natalității și a ceea ce documentul numește „pierderea identităților naționale” și subminarea libertăților politice de către Uniunea Europeană. Documentul american folosește un limbaj dur pentru a descrie aliații europeni și sugerează că, dacă tendințele din Europa continuă, continentul va fi de nerecunoscut în următorii 20 de ani. Noua Strategie Națională de Securitate a lui Donald Trump diferă radical de versiunile precedente, care promovau de obicei cooperarea multilaterală și valorile democratice comune.

În linii mari, noua abordare a Washingtonului cu privire al politica externă are în vedere strategia „America First” și se concentrează în mare parte pe securitatea emisferei vestice, controlul frontierelor și reducerea dependenței de lanțurile de aprovizionare străine.

Kaja Kallas a încercat să minimizeze divergențele prezentate în documentul american și a declarat că, în ciuda retoricii, Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, atât economic, cât și în materie de securitate. Kallas a recunoscut că o parte din criticile americane, cum ar fi cea legată de cheltuielile europene pentru apărare, sunt justificate și a îndemnat Europa să devină mai încrezătoare și să-și sporească propriile capacități de apărare.

„Europa şi-a subestimat propria putere. În ceea ce privește Rusia, de exemplu (…) ar trebui să avem mai multă încredere în noi înşine”, a spus Kaja Kallas.

Recomandările autorului: