Kremlinul se declară îngrijorat și deranjat după mesajele lui Donald Trump privind posibilitatea ca Statele Unite să le furnizeze rachete Tomahawk de rază lungă ucrainenilor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spune că Moscova așteaptă clarificări din partea Washingtonului după ce Trump spune că „a cam luat o decizie” în privința furnizării rachetelor americane de rază lungă, cu care Ucraina ar putea bombarda Moscova.

Peskov: Ar putea fi o rundă serioasă de escaladare

El avertizează Statele Unite că ar putea cauza o escaladare a conflictului ruso-ucrainean declanșat din februarie 2022.

„Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu va putea schimba starea de fapt de pe front”, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În ceea ce privește livrarea de arme – mai întâi au loc livrările, iar apoi sunt făcute declarațiile. Cel puțin, așa a fost întotdeauna sub administrația Biden, suntem conștienți de asta. La fel și de data aceasta – vom vedea”, a spus Peskov.

Medvedev: Trump o ia pe calea lui Biden

Fostul președinte rus al Federației Ruse, în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe liderul american de la Casa Albă.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max.

„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a adăugat fostul președinte și premier rus.

Pe un canal de YouTube, care pare să facă propagandă pro-Rusia și pro-Iran, a fost publicat un clip realizat cu AI cu scenariul prezentat din perspectivă comică, în care Ucraina primește rachete Tomahawk de la SUA. Zelenski vopsește o rachetă în culorile drapelului Rusiei și lovește Bruxelles, printr-un „atac sub steag fals”. Liderii europeni, induși în eroare, învinuiesc Kremlinul, iar prin inițierea Acordului 5 al NATO, atacă Rusia. Putin ripostează cu un atac nuclear, declanșând cel de-al Treilea Război Mondial.

Zelenski i-a solicitat președintelui american Donald Trump să-i furnizeze rachete americane pentru a-l presa pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor. Liderul ucrainean i-a avertizat pe oficialii ruși să-și pregătească adăposturile anti-aeriene.

„Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene. Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz. Trebuie să știe că noi, în Ucraina, vom răspunde în fiecare zi. Dacă ne atacă, le vom răspunde”.

Medvedev amenință: Europa trebuie să simtă pericolul războiului

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusie a amenințat pe canalul său de Telegram că europenii ar trebui să simtă pe propria piele „pericolul războiului” după ce „frica de drone a cuprins continentul”.

„Principalul lucru este ca europenii înguşti la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să le fie teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică, presimţindu-și sfârşitul apropiat şi dureros”, a scris Medvedev pe Telegram, potrivit agenției TASS.

„Poate că astfel europenii vor înţelege ce înseamnă războiul „şi vor tăia capetele unor monştri precum (cancelarul german Friedrich) Merz şi (preşedintele francez Emmanuel) Macron, care fac bani şi puncte politice din sânge”, a adăugat el.

