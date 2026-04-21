Robert Fico vrea să zboare la Moscova prin Polonia. Reacția Guvernului de la Varșovia. Ce țări și-au închis spațiul aerian pentru premierul slovac

Polonia a primit o cerere controversată din partea Slovaciei, pe care anunță că o „analizează cu atenție“. E vorba despre o solicitare a premierului slovac, mai exact, care cere ca avionul său să fie lăsat să traverseze spațiul aerian polonez în drumul spre Moscova cu ocazia „Zilei Victoriei”. Robert Fico a fost invitat de Vladimir Putin să ia parte la parada de pe 9 mai de la Moscova, acolo unde anual are loc „Parada Victoriei”. Totuși, două țări membre ale Uniunii Europene – Lituania și Letonia – au decis să îi interzică tranzitarea spațiului aerian către Moscova.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewiór, a declarat, însă, că cererea Slovaciei „este în curs de analiză”, scrie Do Rzeczy.pl.

„Polonia a primit din partea Slovaciei o cerere de autorizare a survolului avioanului prim-ministrului Robert Fico către Moscova. Analizăm documentele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Maciej Wewiór.

Cererea se referă la vizita prim-ministrului slovac în Rusia, unde, pe 9 mai, vor avea loc festivitățile dedicate încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscute sub numele de Ziua Victoriei.

Pe lângă Lituania și Letonia și ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a informat că țara sa nu va da acordul pentru survol.

„Nicio țară nu poate folosi spațiul nostru aerian pentru a-și consolida relațiile cu Rusia într-un moment în care Moscova continuă să încalce normele internaționale și să comită acte de agresiune împotriva Ucrainei”, a subliniat șeful diplomației estoniene.

Guvernele de la Vilnius și Riga au închis, de asemenea, spațiul lor aerian pentru premierul slovac.

Fico însuși a anunțat deciziile acestor țări și nu și-a ascuns indignarea.

„Lituania și Letonia ne-au informat deja că nu ne vor permite să survolăm teritoriul lor în drumul spre Moscova“, a spus el. „Statele membre ale Uniunii Europene nu permit premierului unui alt stat membru să survoleze teritoriile lor“, a adăugat el.

După cum a subliniat, guvernul său va căuta o rută alternativă de zbor.

Anul trecut, când țările baltice au interzis, de asemenea, oficialilor să se deplaseze la Moscova pentru festivități, Fico a fost nevoit să aleagă un traseu mai lung prin Ungaria, România și Marea Neagră.

Acuzații de trădare de stat

Indiferent de controversele legate de vizita planificată la Moscova, premierul Slovaciei se confruntă cu acuzații grave pe scena internă. Poliția slovacă desfășoară, de câteva săptămâni, anchete preliminare în legătură cu suspiciunea de trădare de stat împotriva lui Fico. Plângerea în acest caz a fost depusă de liderul partidului de opoziție Libertate și Solidaritate (SaS), Branislav Groehling.

Procedura se referă la decizia prim-ministrului de a suspenda livrările de urgență de energie electrică către Ucraina. Fico a justificat această decizie prin faptul că livrările de țiței rusesc prin conductul „Prietenia” nu au fost reluate.

Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac

Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria