Robert Fico vrea să zboare la Moscova prin Polonia. Reacția Guvernului de la Varșovia. Ce țări și-au închis spațiul aerian pentru premierul slovac

Polonia a primit o cerere controversată din partea Slovaciei, pe care anunță că o „analizează cu atenție“. E vorba despre o solicitare a premierului slovac, mai exact, care cere ca avionul său să fie lăsat să traverseze spațiul aerian polonez în drumul spre Moscova cu ocazia „Zilei Victoriei”. Robert Fico a fost invitat de Vladimir Putin să ia parte la parada de pe 9 mai de la Moscova, acolo unde anual are loc „Parada Victoriei”. Totuși, două țări membre ale Uniunii Europene – Lituania și Letonia – au decis să îi interzică tranzitarea spațiului aerian către Moscova.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewiór, a declarat, însă, că cererea Slovaciei „este în curs de analiză”, scrie Do Rzeczy.pl.

„Polonia a primit din partea Slovaciei o cerere de autorizare a survolului avioanului prim-ministrului Robert Fico către Moscova. Analizăm documentele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Maciej Wewiór.

Cererea se referă la vizita prim-ministrului slovac în Rusia, unde, pe 9 mai, vor avea loc festivitățile dedicate încheierii celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscute sub numele de Ziua Victoriei.

Pe lângă Lituania și Letonia și ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a informat că țara sa nu va da acordul pentru survol.

„Nicio țară nu poate folosi spațiul nostru aerian pentru a-și consolida relațiile cu Rusia într-un moment în care Moscova continuă să încalce normele internaționale și să comită acte de agresiune împotriva Ucrainei”, a subliniat șeful diplomației estoniene.

Guvernele de la Vilnius și Riga au închis, de asemenea, spațiul lor aerian pentru premierul slovac.

Fico însuși a anunțat deciziile acestor țări și nu și-a ascuns indignarea.

„Lituania și Letonia ne-au informat deja că nu ne vor permite să survolăm teritoriul lor în drumul spre Moscova“, a spus el. „Statele membre ale Uniunii Europene nu permit premierului unui alt stat membru să survoleze teritoriile lor“, a adăugat el.

După cum a subliniat, guvernul său va căuta o rută alternativă de zbor.

Anul trecut, când țările baltice au interzis, de asemenea, oficialilor să se deplaseze la Moscova pentru festivități, Fico a fost nevoit să aleagă un traseu mai lung prin Ungaria, România și Marea Neagră.

Acuzații de trădare de stat

Indiferent de controversele legate de vizita planificată la Moscova, premierul Slovaciei se confruntă cu acuzații grave pe scena internă. Poliția slovacă desfășoară, de câteva săptămâni, anchete preliminare în legătură cu suspiciunea de trădare de stat împotriva lui Fico. Plângerea în acest caz a fost depusă de liderul partidului de opoziție Libertate și Solidaritate (SaS), Branislav Groehling.

Procedura se referă la decizia prim-ministrului de a suspenda livrările de urgență de energie electrică către Ucraina. Fico a justificat această decizie prin faptul că livrările de țiței rusesc prin conductul „Prietenia” nu au fost reluate.

Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac

Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria

FLASH NEWS Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
13:27
Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
FLASH NEWS Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
12:58
Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
FLASH NEWS ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației
12:28
ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației
TENSIUNI Negocierile de pace pentru încheierea războiului SUA-Iran, în pericol. Nicio delegație iraniană nu a plecat spre Pakistan
12:14
Negocierile de pace pentru încheierea războiului SUA-Iran, în pericol. Nicio delegație iraniană nu a plecat spre Pakistan
CONTROVERSĂ Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”
11:37
Reacții și parodii virale în lanț după ce șeful McDonald’s a refuzat să guste din celebrul burger: „Știa ce conține carnea”
NEWS ALERT Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
11:00
Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Ar putea fi mișcările rapide și controlate ingredientul secret al fitnessului?
UTILE Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
13:19
Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
CONTROVERSĂ Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
13:11
Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
13:07
Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
SĂNĂTATE Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
13:05
Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
STENOGRAME PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
13:00
PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
REACȚIE Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
12:52
Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”

