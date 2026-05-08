13 aeroporturi din sudul Rusiei și-au suspendat temporar operațiunile, după ce drone ucrainene au lovit clădirea filialei Serviciului de Navigație Aeriană din Rostov-pe-Don, a anunțat Ministerul rus al Transporturilor, relatează TASS.

Sursă video: X/ @Gerashchenko_en

Potrivit sursei citate, activitatea centrului regional din Rostov-pe-Don, care gestionează traficul aerian în sudul Rusiei, a fost temporar suspendată după ce drone ucrainene au lovit clădirea administrativă a sucursalei Serviciului de Navigație Aeriană din Sudul Rusiei.

„Personalul este în siguranță, iar în prezent se efectuează o evaluare a capacității operaționale a echipamentelor“, a precizat ministerul.

Suspendarea activității în aeroporturi

În urma acestui incident, activitatea a fost suspendată temporar pe 13 aeroporturi din sudul Rusiei. Potrivit ministerului, activitatea a fost suspendată temporar pe aeroporturile din Astrakhan, Vladikavkaz, Volgograd, Gelendzhik, Grozny, Krasnodar, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol și Elista.

Sursă video: X/@FilonenkoOles

Ministerul a precizat că procedurile de gestionare a traficului aerian din sudul Rusiei sunt în curs de ajustare. Mai exact, Agenția Federală pentru Transport Aerian, împreună cu companiile aeriene și aeroporturile, revizuiesc orarele.

Potrivit rapoartelor din presa rusă, aproximativ 80 de zboruri ar fi întârziate sau anulate. Peste 14.000 de pasageri sunt blocați în aeroporturile rusești.

