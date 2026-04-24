Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”

Meta anunță concedierea a aproximativ 10% din angajați, circa 8.000 de persoane, în contextul investițiilor masive în inteligență artificială. Decizia vine pe fondul unui val global de restructurări în industria tech, unde automatizarea redefinește locurile de muncă.

Gigantul tech Meta a confirmat un nou val de concedieri, urmând să elimine aproximativ 10% din forța sa de muncă, adică în jur de 8.000 de angajați. Decizia va intra în vigoare pe 20 mai și face parte dintr-o strategie mai amplă de eficientizare a companiei.

În paralel, compania va elimina și aproximativ 6.000 de posturi vacante. Informația a fost comunicată de Janelle Gale, directorul de resurse umane al Meta, într-o notă citată de Bloomberg și confirmată ulterior pentru CNN.

„Facem acest lucru ca parte a eforturilor noastre continue de a conduce compania mai eficient și pentru a ne permite să compensăm celelalte investiții pe care le facem”, a declarat Janelle Gale.

Investiții uriașe în inteligență artificială

Decizia vine într-un moment în care Meta își accelerează investițiile în inteligență artificială. Compania a alocat 72,2 miliarde de dolari pentru infrastructură și centre de date în 2025, iar suma ar putea depăși 115 miliarde de dolari în 2026, potrivit raportului financiar publicat în ianuarie.

În paralel, Meta a investit masiv în atragerea de specialiști și în achiziții strategice, precum startup-urile de inteligență artificială Moltbook și Manus, în încercarea de a ține pasul cu rivali precum OpenAI.

Pe fondul acestor anunțuri, acțiunile Meta au scăzut cu peste 2% în tranzacțiile de joi după-amiază.

Val de concedieri în industria tech

Reducerea personalului la Meta nu este un caz izolat. Tot mai multe companii din domeniul tehnologic invocă eficiența adusă de inteligența artificială pentru restructurări masive. Amazon a anunțat în ianuarie concedierea a 16.000 de angajați, în timp ce compania fintech Block a redus 40% din personal, adică peste 4.000 de oameni.

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a anticipat aceste schimbări încă de la începutul anului.

„Începem să vedem proiecte care înainte necesitau echipe mari, iar acum sunt realizate de o singură persoană foarte talentată”, a spus Zuckerberg.

Zuckerberg a descris 2026 drept „anul în care AI începe să schimbe dramatic modul în care lucrăm”.

Meta a anunțat că angajații afectați din SUA vor primi 16 săptămâni de salariu de bază, plus câte două săptămâni pentru fiecare an de vechime, pachetele internaționale urmând să fie similare.

Compania a mai trecut prin restructurări majore în 2022 și 2023, când a eliminat zeci de mii de locuri de muncă, în urma ajustărilor post-pandemie.

