Meta anunță concedieri masive. 8.000 de angajați își pierd locul de muncă din cauza inteligenței artificiale: Zuckerberg: „2026, anul revoluției AI”

Mihai Tănase
Concedieri Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ

Meta anunță concedierea a aproximativ 10% din angajați, circa 8.000 de persoane, în contextul investițiilor masive în inteligență artificială. Decizia vine pe fondul unui val global de restructurări în industria tech, unde automatizarea redefinește locurile de muncă.

Gigantul tech Meta a confirmat un nou val de concedieri, urmând să elimine aproximativ 10% din forța sa de muncă, adică în jur de 8.000 de angajați. Decizia va intra în vigoare pe 20 mai și face parte dintr-o strategie mai amplă de eficientizare a companiei.

În paralel, compania va elimina și aproximativ 6.000 de posturi vacante. Informația a fost comunicată de Janelle Gale, directorul de resurse umane al Meta, într-o notă citată de Bloomberg și confirmată ulterior pentru CNN.

„Facem acest lucru ca parte a eforturilor noastre continue de a conduce compania mai eficient și pentru a ne permite să compensăm celelalte investiții pe care le facem”, a declarat Janelle Gale.

Investiții uriașe în inteligență artificială

Decizia vine într-un moment în care Meta își accelerează investițiile în inteligență artificială. Compania a alocat 72,2 miliarde de dolari pentru infrastructură și centre de date în 2025, iar suma ar putea depăși 115 miliarde de dolari în 2026, potrivit raportului financiar publicat în ianuarie.

În paralel, Meta a investit masiv în atragerea de specialiști și în achiziții strategice, precum startup-urile de inteligență artificială Moltbook și Manus, în încercarea de a ține pasul cu rivali precum OpenAI.

Pe fondul acestor anunțuri, acțiunile Meta au scăzut cu peste 2% în tranzacțiile de joi după-amiază.

Val de concedieri în industria tech

Reducerea personalului la Meta nu este un caz izolat. Tot mai multe companii din domeniul tehnologic invocă eficiența adusă de inteligența artificială pentru restructurări masive. Amazon a anunțat în ianuarie concedierea a 16.000 de angajați, în timp ce compania fintech Block a redus 40% din personal, adică peste 4.000 de oameni.

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a anticipat aceste schimbări încă de la începutul anului.

„Începem să vedem proiecte care înainte necesitau echipe mari, iar acum sunt realizate de o singură persoană foarte talentată”, a spus Zuckerberg.

Zuckerberg a descris 2026 drept „anul în care AI începe să schimbe dramatic modul în care lucrăm”.

Meta a anunțat că angajații afectați din SUA vor primi 16 săptămâni de salariu de bază, plus câte două săptămâni pentru fiecare an de vechime, pachetele internaționale urmând să fie similare.

Compania a mai trecut prin restructurări majore în 2022 și 2023, când a eliminat zeci de mii de locuri de muncă, în urma ajustărilor post-pandemie.

Încă o țară interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Platformele, obligate la controale stricte pentru protejarea minorilor

Citește și

ULTIMA ORĂ Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, Alexandru Bălan, va fi predat astăzi autorităților de la Chișinău pentru executarea pedepsei de trădare
07:48
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, Alexandru Bălan, va fi predat astăzi autorităților de la Chișinău pentru executarea pedepsei de trădare
CONTROVERSĂ „Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”. Ce a vrut să spună Donald Trump
00:01
„Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”. Ce a vrut să spună Donald Trump
CONTROVERSĂ Fotografia cu Donald Trump care a stârnit controverse aprinse pe internet. Ce i-a revoltat pe oameni
23:43
Fotografia cu Donald Trump care a stârnit controverse aprinse pe internet. Ce i-a revoltat pe oameni
CONTROVERSĂ SUA acuză Beijingul de spionaj industrial. Ce secrete vor chinezii să afle
22:54
SUA acuză Beijingul de spionaj industrial. Ce secrete vor chinezii să afle
MILITAR După ce SUA nu s-au mai implicat în războiul din Ucraina, Zelenski a anunțat că își va dezvolta propria industrie de apărare
21:54
După ce SUA nu s-au mai implicat în războiul din Ucraina, Zelenski a anunțat că își va dezvolta propria industrie de apărare
FLASH NEWS Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
19:58
Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
Mediafax
Știrea zilei de la meteorologi! Cum va fi luna mai
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Comoară dacică descoperită în nordul extrem al României. Printre obiectele găsite se află și patru brățări dacice cu un element rar întâlnit
Mediafax
Cariera fostului adjunct al Securității din Moldova e istorie. Va fi predat!
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Paracetamol mai scump cu 30% din cauza războiului din Orientul Mijlociu
ACTUALITATE Victor Ponta: „Formatorii de opinie au chemat oamenii la protest în Piața Victoriei, au jignit PSD-ul, dar au cerut ca acesta să rămână la guvernare”
08:00
Victor Ponta: „Formatorii de opinie au chemat oamenii la protest în Piața Victoriei, au jignit PSD-ul, dar au cerut ca acesta să rămână la guvernare”
SPORT Zeljko Kopic, după ce Armstrong a ratat de la 11 metri în semifinala cu Universitatea Craiova: „Dacă aș face din nou lista…”
07:45
Zeljko Kopic, după ce Armstrong a ratat de la 11 metri în semifinala cu Universitatea Craiova: „Dacă aș face din nou lista…”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR nu va reacționa la comanda altui partid în fața unei moțiuni de cenzură. Este nevoie de discuții
07:30
Dan Dungaciu: „AUR nu va reacționa la comanda altui partid în fața unei moțiuni de cenzură. Este nevoie de discuții
SPORT Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe”
07:15
Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe”
ACTUALITATE 24 Aprilie, calendarul zilei: Shirley MacLaine împlinește 92 de ani, Barbra Streisand 84. Jean-Paul Gaultier face 74 de ani
07:15
24 Aprilie, calendarul zilei: Shirley MacLaine împlinește 92 de ani, Barbra Streisand 84. Jean-Paul Gaultier face 74 de ani
GÂNDUL GREEN Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”
07:00
Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”

