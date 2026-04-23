Mihai Tănase
Parlamentul Turciei a adoptat o lege care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor înainte de a avea acces în mediul digital. De asemenea, părinții vor avea mai mult control asupra activității online a minorilor.

Parlamentul din Turcia a adoptat o lege radicală care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, într-o mișcare tot mai adoptată la nivel internațional menită să protejeze minorii în mediul digital, scie NDTV.com.

Potrivit informațiilor, noile reguli obligă platformele online să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei, pentru a împiedica înregistrarea utilizatorilor minori. Totodată, Legea introduce și instrumente dedicate părinților, care vor putea monitoriza timpul petrecut de copii în fața ecranelor, dar și cheltuielile realizate online.

Platformele, obligate să intervină rapid în cazuri grave

Un alt aspect important al legii vizează reacția rapidă în fața conținutului periculos. În situații de urgență, marile platforme de socializare vor trebui să intervină în cel mult o oră de la apariția conținutului dăunător.

Noua legislație va intra în vigoare la șase luni după publicarea în Monitorul Oficial, oferind timp platformelor să se conformeze noilor cerințe.

Decizia Turciei vine în contextul unei dezbateri tot mai intense la nivel internațional privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Decizii similare au fost sau urmează să fie adoptate și în țări precum Franța, Spania, Portugalia sau Grecia.

De altfel, peședintele Franței, Emmanuel Macron, a propus recent o „zi lunară de detoxifiere digitală” pentru tineri, încurajând revenirea la activități precum lectura sau sportul.

În paralel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu liderii mai multor state UE, discută măsuri similare pentru restricționarea accesului minorilor la platformele sociale, semn că această tendință câștigă tot mai mult teren la nivel european.

