12 nov. 2025, 22:50, Știri externe
Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani

În Australia, platformele de socializare Facebook, Threads, Instagram,  TikTok și Snapchat vor înștiința toți utilizatorii minori cu dezactivarea conturilor în următoarele zile.  Utilizatorilor li se va oferi la alegere opțiunea de descărcare a datelor dacă nu doresc să le piardă, fie să-și blocheze profilurile. În Franța și Marea Britanie au fost implementate măsuri pentru verificarea vârstei la rețelele de socializare și site-urile cu filme pentru adulți. În România, accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale ar putea fi permis doar cu acord parental. Legea majoratului online a trecut de Senat  în octombrie. 

Autoritățile din Australia  le vor interzice minorilor să mai aibă acces la rețelele de socializare începând din 10 decembrie. Compania Meta, Snap Inc. și ByteDance au acceptat noua legislație australiană pentru a le dezactiva conturile  utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani, scrie Reuters.

„Vor fi maximum două-trei săptămâni în care oamenii se vor obișnui cu ceva ce fac zilnic, iar apoi va fi o știre demodată”, a spus Julie Dawson, directoarea de politici la Yoti, companie care oferă servicii de verificare a vârstei pentru Facebook, Instagram și TikTok.

Sunt anunțate politici similare și în Uniunea Europeană

TikTok va proiecta un buton pentru raportarea utilizatorilor care n-au vârsta LEGALĂ

Noua lege a întâmpinat opoziție din partea susținătorilor libertății de exprimare și a susținătorilor drepturilor copilului, precum și a firmelor de socializare și a creatorilor de conținut.  TikTok, care a dezvăluit că are 200.000 de utilizatori australieni cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, a anunțat parlamentul că proiectează un buton pentru raportarea utilizatorilor suspectați că sunt minori sub vârsta legală.

Cercetătorii susțin că persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani sunt cele mai expuse riscului de perturbări psihice.  Aproximativ 600.000 de australieni au vârste cuprinse între 16 și 17 ani, arată datele guvernamentale.

„Multe dintre metodele tehnologice de verificare a vârstei vor eșua în această categorie îngustă”, a declarat Daswin De Silva, profesor de informatică la Universitatea La Trobe.

