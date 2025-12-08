Prima pagină » Sport » Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”

Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”

08 dec. 2025, 12:18, Sport
Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”

FCSB – Dinamo s-a terminat la egalitate, 0-0, iar Marius Șumudică, antrenor liber de contract, a analizat derby-ul.

Șumudică, pe vremea în care era pe banca Rapidului, nu a învins FCSB în patru meciuri și atunci spunea că adversarii stau foarte bine fizic. Acum susține că elevii lui Elias Charalambous „cad” din minutul 70 al partidelor și tehnicianul nu-și explică forma slabă a roș-albaștrilor.

FCSB e pe locul 9, 25 de puncte, la două distanță de play-off-ul campionatului.

Marius Șumudică o atacă pe FCSB

„Dinamo a câștigat duelurile unu contra unu. Au fost mai agresivi, mai dornici. FCSB dorea, dar nu putea. Și-au dorit, dar nu au putut. Anul trecut spuneam că, în momentul în care am jucat cu ei, îi simțeau că treceau ca niște avioane pe lângă mine. Și îi simțeam. Pentru că dacă stai la linia de tușă ca antrenor simți pulsul jucătorului din teren. Anul trecut, FCSB, din punct de vedere fizic, era o clasă peste toate celelalte. Și vedeam și eu ce lucram, aveam și eu parametrii mei, aveam și eu preparatorii mei care-mi aduceau și explicau tot ceea ce lucram la antrenamente, dar FCSB-ul era din altă sferă.

Păreau o echipă foarte, foarte, foarte bine pregătită. Ok, am glumit, dar sunt ferm convins că nu se dopau, ca să încheiem cu prostiile astea. Pentru că sunt controale. Eu vorbesc despre pregătirea lor fizică. Anul trecut, eu îi simțeam ca antrenor. Îi simțeam cât de bine erau pregătiți fizic. Acum vă pun și eu întrebarea: de ce anul acesta nu mai sunt așa de bine pregătiți fizic? De ce din minutul 70 cad?

Mi se pare o echipă stoarsă, epuizată. Dinamo la mijlocul săptămânii se duce și evoluează cu majoritatea jucătorilor titulari la Constanța, un meci destul de greu, pe un teren greu. Și FCSB tratează Cupa cum o tratează, lasă jucătorii acasă și sunt mai proaspeți Dinamo. Adică nu mai există regula asta că din trei în trei zile jucătorii români nu pot. Ei au rămas acasă, s-au odihnit, au jucat tot în București de data asta. Și, într-un final, echipa mai proaspătă a fost Dinamo. Din punctul meu de vedere, Dinamo trebuia să câștige jocul. Nu mă refer doar la bara lui Gnahore, dar și-au câștigat duelurile, au fost o echipă organizată”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.

Recomandarea video

Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce înseamnă dacă îți plac sensurile giratorii?
ACTUALITATE Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței
12:41
Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței
VIDEO MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
12:40
MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
ENERGIE Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
12:35
Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
12:22
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
12:10
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
METEO „Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026
12:09
„Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026

Cele mai noi