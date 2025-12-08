Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”

FCSB – Dinamo s-a terminat la egalitate, 0-0, iar Marius Șumudică, antrenor liber de contract, a analizat derby-ul.

Șumudică, pe vremea în care era pe banca Rapidului, nu a învins FCSB în patru meciuri și atunci spunea că adversarii stau foarte bine fizic. Acum susține că elevii lui Elias Charalambous „cad” din minutul 70 al partidelor și tehnicianul nu-și explică forma slabă a roș-albaștrilor.

FCSB e pe locul 9, 25 de puncte, la două distanță de play-off-ul campionatului.

Marius Șumudică o atacă pe FCSB

„Dinamo a câștigat duelurile unu contra unu. Au fost mai agresivi, mai dornici. FCSB dorea, dar nu putea. Și-au dorit, dar nu au putut. Anul trecut spuneam că, în momentul în care am jucat cu ei, îi simțeau că treceau ca niște avioane pe lângă mine. Și îi simțeam. Pentru că dacă stai la linia de tușă ca antrenor simți pulsul jucătorului din teren. Anul trecut, FCSB, din punct de vedere fizic, era o clasă peste toate celelalte. Și vedeam și eu ce lucram, aveam și eu parametrii mei, aveam și eu preparatorii mei care-mi aduceau și explicau tot ceea ce lucram la antrenamente, dar FCSB-ul era din altă sferă.

Păreau o echipă foarte, foarte, foarte bine pregătită. Ok, am glumit, dar sunt ferm convins că nu se dopau, ca să încheiem cu prostiile astea. Pentru că sunt controale. Eu vorbesc despre pregătirea lor fizică. Anul trecut, eu îi simțeam ca antrenor. Îi simțeam cât de bine erau pregătiți fizic. Acum vă pun și eu întrebarea: de ce anul acesta nu mai sunt așa de bine pregătiți fizic? De ce din minutul 70 cad?

Mi se pare o echipă stoarsă, epuizată. Dinamo la mijlocul săptămânii se duce și evoluează cu majoritatea jucătorilor titulari la Constanța, un meci destul de greu, pe un teren greu. Și FCSB tratează Cupa cum o tratează, lasă jucătorii acasă și sunt mai proaspeți Dinamo. Adică nu mai există regula asta că din trei în trei zile jucătorii români nu pot. Ei au rămas acasă, s-au odihnit, au jucat tot în București de data asta. Și, într-un final, echipa mai proaspătă a fost Dinamo. Din punctul meu de vedere, Dinamo trebuia să câștige jocul. Nu mă refer doar la bara lui Gnahore, dar și-au câștigat duelurile, au fost o echipă organizată”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.