Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030

Ciprian Ciucu, susținut de PNL, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, cu 36,18% din voturi. Nicușor Dan pierde lupta pentru București, după ce a „fentat” Constituția și s-a poziționat, pe față, de partea lui Cătălin Drulă, candidatul USR, iar acesta a reușit „performanța” de a se clasa abia pe locul 4, cu doar 13,90% din voturi.

Marea surpriză a alegerilor pentru PMB a fost Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut 21,94% din voturi, iar Daniel Băluță – candidatul PSD – a venit abia pe locul 3, cu 20, 50% din voturi.

Drulă, „omul lui Nicușor Dan”, este – indiscutabil – marele perdant al alegerilor pentru Primăria București, cu atât mai mult cu cât insistența demnă de o cauză mai bună în ale politicii l-a făcut să piardă nu mai puțin de 3 ture de alegeri în 2 ani. (mai multe detalii AICI

Totuși, victoria surprinzătoare a lui Ciprian Ciucu – „primarul de la 6” – poate fi citită și într-o altă cheie, pentru că deschide o luptă pe termen lung între Palatul Victoria – unde Bolojan pare a fi primit o „gură de oxigen” în urma alegerilor pentru PMB – și Palatul Cotroceni, acolo unde Nicușor Dan trebuie să își amintească faptul că a avut, mai mereu, un adversar în persoana lui Ciucu.

Românii, prinși între „președintele gafelor” și „premierul austerității”

În astfel de condiții, Bolojan se poziționează ca învingător, în timp ce perdantul Nicușor Dan ar trebui să-și recalculeze pașii, cu atât mai mult cu cât „premierul austerității” și „președintele gafelor” au avut interpretări diferite pe teme mari.

După ce a jucat într-un clip electoral pentru Cătălin Drulă – și a uitat că președintele trebuie să fie neutru, potrivit Constituției României -, președintele Nicușor Dan a spus că, indiferent de rezultatul alegerilor pentru PMB, Coaliția trebuie să meargă înainte.

„Avem niște partide, care au avut niște candidați la nivel local de București, dar Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. Sunt absolut convins de asta (n.red. – întrebat dacă va rezista Coaliția de guvernare)”, a spus Nicușor Dan în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu, neiertător la adresa lui Nicușor Dan: „Care proiecte? Au fost mințiți oamenii până acum”

Nicușor Dan pare a fi cu optimismul la purtător, numai că președintele României nu poate trece cu nonșalanță peste un adevăr elementar care a fost evidențiat în ultima perioadă.

Noul primar general al Capitalei – Ciprian Ciucu – i-a fost un adversar frenetic, iar declarațiile făcute de acesta în emisiunea de la Gîndul – „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” – poziția învingătorului din alegerile desfășurate în data de 7 decembrie este elocventă.

Marile „proiecte de succes” ale lui Nicușor Dan au fost, pur și simplu, luate peste picior de Ciucu. Acesta a promis bucureștenilor o „viziune pe termen scurt”, de doi ani și jumătate, cu accent pe ordine, curățenie, întreținerea orașului și a punctat că și-ar dori un nou mandat la PMB, pentru o viziune „pe termen lung”, de 6 ani.

Când a fost provocat să ofere un calificativ pentru Nicușor Dan – fost edil al Capitalei -, Ciprian Ciucu a dat de pământ cu „proiectele” fostului primar general.

„Care proiecte? Au fost mințiți oamenii până acum”, a punctat Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei.

„În primul rând, vreau să mă ocup de proiectul meu pentru București pe un termen mai lung. Cred că sunt la vârsta la care am acumulat suficientă experiență, dar și în care am suficientă vitalitate să dedic foarte mult timp, preocupare și energie să începem să recuperăm decalajul pe care îl avem. Bucureștiul este în urmă în ceea ce privește calitatea vieții în raport cu alte capitale europene. Îmi propun să construiesc echipe și să rezolvăm probleme care trenează de mulți ani”, mai spunea Ciprian Ciucu în timpul emisiunii. (emisiunea poată fi urmărită, integral, AICI)

Ilie Bolojan vs. Nicușor Dan. Cum a crescut TVA-ul, deși viitorul președinte al României dădea cu subsemnatul în fața românilor și promitea că nu va crește

Prima „ruptură” dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a produs pe subiectul TVA”. În campania electorală, luat de val și decis să ducă „România Onestă” în „raniță”, ca și cum ar fi fost un baston de mareșal, Nicușor Dan le-a primis românilor că nu va exista vreo creștere de TVA dacă va deveni președintele României.

Nicușor Dan a semnat – în direct la Antena 3 – că nu va majora TVA-ul dacă va deveni președintele României.

„Dacă voi fi Președinte, TVA nu va crește în mandatul meu”, scria Nicușor Dan.

Totuși, era campanie electorală, atunci când vorbele mari plutesc în aer, iar primisiunile se intersectează într-un ritm alert. De altfel, și Ilie Bolojan, „premierul austerității”, a fost de acord că TVA nu va crește, dar – după ce a ajuns la Palatul Victoria, a reconsiderat.

Iar Nicușor Dan a uitat promisiunea făcută și a „schimbat macazul” și a arătat ci degetul către Guvernul României.

„A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format Guvernul (n.red. – menținerea cotelor de TVA). Apoi au fost niște calcule și Guvernul a spus numai așa puteam. Avea alte date”, declara Nicușor Dan cu o seninătate dezarmantă.

Ilie Bolojan vs. Nicușor Dan. Pensiile magistraților au ridicat „tensiunea” între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni

Proiectul de lege de reformă a pensiilor magistraților – pe care a insistat Ilie Bolojan – a picat la Curtea Constituțională a României (CCR), iar mai mulți lideri politici apropiați de premierul României, președinte al PNL, au lansat ipoteza de lucru a organizării unui referendum.

Subiectul „pensiile magistraților” a devenit un fel de măr al discordiei între Bolojan și Nicușor Dan, iar acesta din urmă spunea încă de la sfârșitul lunii august că „magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din țări europene”.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani (n.red. – cu referire la vârsta de pensionare a magistraților), pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din țări europene. Un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania.

Magistrații – și am avut exercițiul ăsta aproape zilnic o perioadă, și săptămânal perioada când am fost primar – magistrații din România au muncit anii ăștia de două, trei ori mai mult decât analogii lor din țări europene.

Și atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să-i cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a afirmat Nicușor Dan.

Ilie Bolojan vs. Nicușor Dan. Fiecare cu candidatul lui la Primăria Capitalei

Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu au fost pe aceeași lungime de undă nici la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Premierul l-a susținut pe Ciprian Ciucu și a avut câștig de cauză.

Nicușor Dan a turat „motoarele” mașinii de propagandă de la Cotroceni și l-a susținut, fățiș, pe Cătălin Drulă de la USR

În ciuda faptului că a fost prezent chiar și la candidatura lui Drulă, deși funcția de președinte al României îl obliga să nu facă astfel de „excese” care să facă din „imparțialitate” doar o vorbă goală, Nicușor Dan a pierdut Capitala și mulți se întreabă dacă nu cumva mai mult l-a încurcat pe Drulă, deși scopul fusese cu totul altul.

Ilie Bolojan vs. Nicușor Dan. Președintele, „săgeți” către premier: „Sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”

Între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni s-a întins o „sârmă” foarte subțire, iar Ilie Bolojan și Nicușor Dan se află într-un echilibru precar în ceea ce privește „armonia”.

Nicușor Dan l-a „taxat” pe premier și a dat de înțeles că Guvernul României a făcut și greșeli, dar „sub presiunea timpului”.

Președintele României i-a avertizat pe români că urmează un an greu, iar măsurile de austeritate luate de guvern vor continua.

„Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic, pentru toată lumea, va fi mult mai dificil. Și, bineînțeles, în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Aceste eventuale greșeli le vom corecta din ianuarie 2027. Noi mai avem cât a mai rămas din 2025, dar și 2026, care vor fi ani dificili pentru români”, a „profețit” Nicușor Dan.

Întrebat despre „rigiditatea” de care dă dovadă Bolojan, același Nicușor Dan i-a recomandat premierului să dea dovadă de mai multă grijă atunci când comunică oamenilor măsurile luate și să evite „discuțiile contondente”.

„E foarte greu. E foarte greu şi într-o coaliţie de două partide. Am văzut asta în istoria noastră, darămite într-o coaliţie de patru partide, tot timpul e dificil pentru că în mod legitim partidele astea fiecare are un electorat, electoratul lui îşi doreşte un lucru care uneori, de multe ori, e în contradicţie cu ce îşi doreşte celălalt electorat al celuilalt partid şi să-l compatibilizezi e dificil, dar, dincolo de discuţiile astea contondente în spaţiul public, unele ar putea să lipsească, în opinia mea, faptul că ei reuşesc, totuşi în coaliţie, să ia măsuri împreună, ăsta e un lucru bun”, spunea Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan vs. Nicușor Dan. Președintele îi administrează o „lovitură sub centură” premierului: „Taxele nu vor crește anul viitor”

După ce a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan i-a administrat o „lovitură sub centură” premierului Bolojan și a mai făcut o promisiunea românilor. E drept că de data aceasta nu a dat și cu subsemnatul.

Nicușor Dan a promis că taxele nu vor crește în 2026, deși printre atribuțiile președintelui nu se numără și subiectul „taxe și impozite”, iar șeful statului s-a mai „fript” o dată, cu TVA-ul care nu arfi trebuit să crească, însă a crescut.

„Coaliţia a luat nişte măsuri care se aplică proporţional, adică pe TVA, e o aceeaşi măsură care a fost luată şi care în bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni.

Dacă, cu măsurile de acum, noi am reuşit să coborâm de undeva pe la 10 unde eram în realitate la 8,4, pe aici o să ne încadrăm, cu aceleaşi măsuri, deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea. (…) Taxele nu vor crește anul viitor, în afara celor deja anunțate”, a promis Nicușor Dan în data de 7 decembrie 2026.

Rămâne de văzut care va fi explicația președintelui României în cazul în care premierul Bolojan va lua, totuși, decizia de a crește taxele și în anul 2026, iar precedentul „TVA” este deja realitate.

