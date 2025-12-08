„Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026

Cu toate că prognozele pe termen lung nu au foarte mare acuratețe, tot mai mulți meteorologi avertizează că, după Crăciun, ne-am putea confrunta cu episoade de frig intens în Europa. Aflat la un nivel neobișnuit pentru această perioadă a anului, vortexul polar ar permite coborârea maselor de aer rece din nord.

De altfel, tocmai acest tipar îngrijorează, căci a stat la baza celebrei ierni care s-a abătut asupra Germaniei în 1978-1979. Atunci, viscolul și ninsorile abundente au paralizat regiuni întregi din țară.

Crăciun alb în Europa?

Nemții încă numesc acea perioadă „iarna secolului”, după cum reamintește Euronews.

De câteva zile, modelele meteorologice actualizate indică, totuși, temperaturi mai degrabă blânde pentru Crăciunul din 2025. Vor fi doar câteva intervale mai reci, după cum confirmă prognoza pentru următoarele 42 de zile publicată de wetter.de.

La nivel european, Centrul European pentru Prognoze estimează o răcire abia după sărbători. Și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) prognozează temperaturi medii peste normalul perioadei de Crăciun.

Cum, însă, valorile anticipate sunt influențate puternic de condițiile din următoarele săptămâni, am putea asista la schimbări rapide de temperatură, spun meteorologii. Cu alte cuvinte, finalul lui 2025 rămâne deschis pentru orice scenariu.

Cam la fel vor sta lucrurile și în ianuarie 2026 – zile variabile, cu vreme mai degrabă blândă și puține episoade de iarnă năprasnică. Modelele folosite de cei de la NOAA par să susțină această tendință, în timp ce sistemul european EFFIS anticipează un ianuarie ușor mai rece și mai uscat decât media sezonieră.

Deasupra Europei Centrale este așteptat un câmp de presiune ridicată, care va aduce zile calme, dar și nopți cu ceață persistentă și temperaturi negative.

Totuși, elementul-cheie al acestei ierni rămâne vortexul polar, astfel că prognozele se vor actualiza în funcție de datele culese.

