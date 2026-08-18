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Israel a atacat o bază aeriană din Siria

Israel a atacat o bază aeriană din Siria
Avion F-35 din Israel. Sursa Foto: Wikipedia Commons
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Forțele aeriene israeliene au efectuat opt lovituri aeriene în Siria, fiind vizate pista și depozitele aerodromului militar Abu Al-Duhur din nord-vestul țării.

Bombardamentul a provocat pagube materiale, dar nu au fost raportate victime, a relatat agenția de stat siriană Ekhbariya. Aerodromul este situat în provincia Idlib, la 70 km de frontiera turcă. N-a fost funcțional din 2012, de la izbucnirea Războiului Civil Sirian.

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Ministerul de Externe din Turcia condus de Hakan Fidan a condamnat loviturile aeriene ale Israelului asupra aerodromuluiAbu al-Zuhour din Siria, desfășurate marți dimineață.

Atacurile au avut loc imediat după vizita unei delegații turce în Siria, ceea ce face ca guvernul de la Ankara să se declare tot mai îngrijorat de agravarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Poziția Israelului: Atacurile aeriene au vizat comandanți Hamas

Forțele Israeliene au comunicat oficial că loviturile aeriene au vizat comandanți Hamas aflați în zona Shati. Aceștia plănuiau să efectueze atacuri teroriste împotriva trupelor israeliene.

„Teroriștii plănuiau atacuri teroriste împotriva trupelor israeliene care operau în Fâșia Gaza. Teroriștii au fost loviți într-un atac aerian precis pentru a îndepărta amenințarea”, a declarat IDF într-un comunicat oficial.

„Înainte de atac, au fost luate măsuri preventive pentru atenuarea pagubelor aduse civililor, fiind folosite muniții de înaltă precizie și fiind efectuate misiuni de supraveghere aeriană. Trupele IDF sub Comandamentul Sudic rămân desfășurate în zonă și vor continua să opereze pentru a înlătura orice amenințare imediată”, a adăugat armata israeliană în comunicat.

Emisarul SUA în Siria: „Escaladare inutilă”

Forțele siriene de apărare erau prezent la fața locului. Israel n-a revendicat atacul, iar armata israeliană a refuzat să comenteze, relatează Arab News.

Ministerul sirian de Externe a denunțat imediat atacul asupra aerodromului, considerat „nejustificat”. Ministerul a făcut apel la comunitatea internațională și la Consiliul de Securitate să denunțe încălcările Israelului făcute în mod repetat asupra suveranității și integrității teritoriale a Siriei.

„Republica Arabă Siriană atribuie regimului de ocupație israelian responsabilitatea pentru această escaladare și îndeamnă comunitatea internațională și Consiliul de Securitate al ONU să condamne cu fermitate această agresiune și să adopte o poziție fermă față de numeroasele încălcări ale suveranității Siriei de către Israel”, se arată în declarația Ministerului de Externe al Siriei.

Și emisarul american din Siria, Tom Barrack, a spus că loviturile aeriene sunt un act de „escaladare inutilă”.

„Atacurile aeriene israeliene asupra bazei aeriene Abu-al-Duhur reprezintă o escaladare inutilă, care nu contribuie la stabilitatea regională. Statele Unite continuă să creadă că reținerea și cooperarea sunt o abordare mai constructivă. Îndemnăm toate părțile să acorde prioritate unui dialog rațional, în loc de noi incidente militare”. 

Israelul nu vrea ca Siria să se reînarmeze

La începutul lunii august, Siria a efectuat exerciții aeriene în nord cu avioane de vânătoare MiG-21. Eforturile Siriei de a-și reclădi capabilitățile aeriene au fost constatate de postul public israelian de televiziune Kan.

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat pe 6 august că Israelul continuă să fie o amenințare la adresa securității Siriei.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, l-a avertizat pe Erdogan că nu va permite Siriei să-și consolideze capacitățile militare într-un mod care ar putea amenința Israelul.

Tensiunile dintre Turcia și Israel iau amploare

De la fuga lui Assad, Israelul și-a extins prezența militară în Siria, desfășurând trupe într-o zonă tampon impusă de ONU, care separă forțele israeliene și cele siriene de pe Înălțimile Golan.

Relațiile dintre Turcia și Israel s-au înrăutățit în ultimii trei ani, timp în care guvernul israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu a coordonat multiple teatre de operațiuni în Fâșia Gaza, sudul Libanului, Marea Roșie și a condus campanii de bombardare a Iranului.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a denunțat războaiele Israelului și l-a acuzat public pe Netanyahu pentru genocid. Tensiunile au crescut și după ce Turcia a avut un rol major în reconstruirea capabilităților militare ale Siriei după fuga fostului dictator sirian Bashar al-Assad la finalul anului 2024.

Sursa Foto: Armata israeliană/Guvernul Turciei

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