O femeie din Franța, care s-a opus vandalismului protestatarilor, a fost atacată cu un spray transformat în aruncător de flăcări

O femeie din Marsilia, în timp ce protesta împotriva actelor de vandalism care au avut loc în timpul demonstrațiilor elevilor furioși pe sistemul educațional, a fost atacată de un bărbat mascat cu un spray cu flăcări.

Franța se confruntă cu un val de proteste extrem de violente organizate de elevi și studenți, iar manifestațiile au degenerat rapid în confruntări dure cu forțele de ordine, incendieri de școli, mașini sau mobilier public. Până în prezent, peste 400 de licee și universități au rămas complet închise sau blocate din cauza protestelor, iar peste 1.000 de unități de învățământ au suferit pagube cauzate de tinerii nemulțumiți.

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S-au înregistrat peste 120 de persoane rănite, printre care se numără și 83 de polițiști și jandarmi, dar și 34 de cadre didactice sau directori de școli atacați direct. Autoritățile Ministerului de Interne acuză că printre elevi s-au infiltrat militanți de stânga radicală, îmbrăcați în negru și cu cagule, care instigă la violență și folosesc materiale pirotehnice împotriva poliției.

O scenă de violență extremă a avut loc la Marsilia, acolo unde o femeie care protesta împotriva actelor de vandalism a fost arsă cu un spray modificat într-un aruncător de flăcări artizanal. Femeia a fost filmată în timp ce se opunea pașnic pagubelor care se produc în oraș, însă un individ îmbrăcat complet în negru și cu o cagulă pe cap a folosit un spray și o brichetă pentru a crea un aruncător de flăcări, pe care l-a îndreptat spre capul victimei.