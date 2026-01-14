Donald Trump: „Dacă nu intrăm noi, vor intra Rusia și China. Danemarca nu poate face nimic în privința asta, dar noi putem face totul”.
Donald Trump: „Dacă nu intrăm noi, vor intra Rusia și China. Danemarca nu poate face nimic în privința asta, dar noi putem face totul”.
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
Groenlanda, pentru moment și în viitorul apropiat, va rămâne în Regatul Danemarcei.
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
Am avut, de asemenea, ocazia de a contesta, cel puțin, relatarea lui Trump. Cred că este o necesitate dacă dorim să avem o dezbatere adecvată.
Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
„Narațiunea că avem nave de război chineze peste tot nu este adevărată.
Conform informațiilor noastre, nu am avut nave de război chineze în Groenlanda de aproximativ un deceniu. ”
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
Trebuie să spun că împărtășim, într-o oarecare măsură, îngrijorările lui Trump; există cu siguranță o nouă situație de securitate în Arctica.
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
Vom continua să discutăm. Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora dacă putem găsi o cale comună de urmat.
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
Încă avem un dezacord fundamental, dar suntem de acord să nu fim de acord.
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:
Groenlanda este membră NATO din 1949 și este acoperită de articolul 5.
Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat în conferința de presă din cursul zilei de 14 ianuarie 2026 că Danemarca este pregătită să-și apere teritoriul arctic, argumentând că Groenlanda este securizată.
Președintele Donald Trump declarase că Groenlanda este vulnerabilă la amenințările flotelor ruse și chineze, însă ministrul de Externe danez susține contrariul:
„Regatul Danemarcei și-a mărit deja contribuția, angajând fonduri suplimentare pentru capacitățile militare.Nu vorbim de sănii trase de câini, ci de nave, drone, avioane de luptă etc. Și suntem cu siguranță pregătiți să facem mai mult.”
Știre în curs de actualizare