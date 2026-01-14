Prima pagină » Știri externe » Danemarca trage concluziile după întâlnirea de la Casa Albă: “Suntem de acord că nu suntem de acord. Groenlanda este apărată de art. 5 din NATO”

🚨 Danemarca trage concluziile după întâlnirea de la Casa Albă: “Suntem de acord că nu suntem de acord. Groenlanda este apărată de art. 5 din NATO”

14 ian. 2026, 21:33, Știri externe
Danemarca trage concluziile după întâlnirea de la Casa Albă: “Suntem de acord că nu suntem de acord. Groenlanda este apărată de art. 5 din NATO”
Actualizări
22:43

UPDATE: Trump insistă pe Groenlanda

 Donald Trump: „Dacă nu intrăm noi, vor intra Rusia și China. Danemarca nu poate face nimic în privința asta, dar noi putem face totul”.

21:49

UPDATE:Groenlanda va rămâne în Regatul Danemarcei

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

Groenlanda, pentru moment și în viitorul apropiat, va rămâne în Regatul Danemarcei.

21:49

UPDATE: Ministrul dorește o dezbatere adecvată

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

Am avut, de asemenea, ocazia de a contesta, cel puțin, relatarea lui Trump. Cred că este o necesitate dacă dorim să avem o dezbatere adecvată.

21:49

UPDATE: Narațiunea cu navele de război chineze este falsă

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

„Narațiunea că avem nave de război chineze peste tot nu este adevărată.

Conform informațiilor noastre, nu am avut nave de război chineze în Groenlanda de aproximativ un deceniu. ”

21:47

UPDATE: O nouă situație de securitate în Arctica

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

Trebuie să spun că împărtășim, într-o oarecare măsură, îngrijorările lui Trump; există cu siguranță o nouă situație de securitate în Arctica.

21:45

UPDATE: Danemarca încă este dispusă să discute cu SUA

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

Vom continua să discutăm. Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a explora dacă putem găsi o cale comună de urmat.

21:44

UPDATE: Dezacordul e fundamental

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

Încă avem un dezacord fundamental, dar suntem de acord să nu fim de acord.

21:37

UPDATE: Groenlanda și articolul 5

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen:

Groenlanda este membră NATO din 1949 și este acoperită de articolul 5.

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat în conferința de presă din cursul zilei de 14 ianuarie 2026 că Danemarca este pregătită să-și apere teritoriul arctic, argumentând că Groenlanda este securizată.

Președintele Donald Trump declarase că Groenlanda este vulnerabilă la amenințările flotelor ruse și chineze, însă ministrul de Externe danez susține contrariul:

„Regatul Danemarcei și-a mărit deja contribuția, angajând fonduri suplimentare pentru capacitățile militare.Nu vorbim de sănii trase de câini, ci de nave, drone, avioane de luptă etc. Și suntem cu siguranță pregătiți să facem mai mult.”

Știre în curs de actualizare 

Cele mai noi

