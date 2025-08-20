Ministrul Wladyslaw Kamysz se teme că Polonia ajunge în situația României, după explozia unui obiect aerian: „Provocări din partea Rusiei”

Ministrul Apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat, după ce un obiect explozibil a căzut în estul Poloniei, la granița cu Ucraina, că situația este asemănătoare evenimentelor din Lituania și România.

Ministrul Apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a precizat, referitor la incidentul din estul țării, unde un obiect s-a prăbușit și a explodat pe teritoriu, la granița cu Ucraina, că a fost demarată o analiză pirotehnică pentru a stabili dacă este vorba de o încălcare a spaţiului aerian, transmite Reuters, citat de G4Media.

„Trebuie să luăm în calcul toate scenariile privind obiectul care a căzut în estul Poloniei”, a declarat oficialul polonez, adăugând că nu pot fi excluse dronele sau sabotajul. „Nu putem exclude acte hibride sau provocări din partea Rusiei”, a mai afirmat el.

Incidentul a avut în satul Osiny din provincia Lublin, în estul Poloniei, regiune care se învecinează cu Ucraina, a anunțat, miercuri, Poliția. Obiectul s-a prăbușit într-un lan de porumb și a explodat în timpul nopții.

Deflagrația a spart geamurile mai multor case, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. La fața locului, autoritățile au găsit fragmente arse de metal și plastic.

Sirenele de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîni şi Lvov din Ucraina, începând cu ora 09:00 GMT, conform mesajelor armatei postate pe Telegram.

Obiectul, calificat iniţial drept neidentificat, ar reprezenta fragmentul unui motor cu elice vechi, a declarat miercuri armata poloneză. Instituția a precizat că nu a existat nicio încălcare a spaţiului aerian al Poloniei din partea Ucrainei sau a Belarusului.

„…după efectuarea analizelor preliminare ale înregistrărilor sistemului radar, nu a fost înregistrată nicio încălcare a spaţiului aerian polonez aseară nici din partea Ucrainei, nici din partea Belarusului”, a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze pe platforma X. „Informaţiile despre descoperirea unui obiect, care, conform evaluărilor preliminare, ar putea fi o componentă a unui motor cu elice vechi, au fost transmise Centrului de Operaţiuni Aeriene – Comandamentul Componentei Aeriene”, potrivit sursei citate.

În România, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat miercuri într-un comunicat de presă că grupuri de drone lansate de Rusia, în noaptea de marţi spre miercuri, asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata apropiere a comunităţilor locale din nordul judeţului Tulcea nu au intrat în spaţiul aerian al României.

În acest context, două aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional. Aeronavele au revenit la bază şi au aterizat în siguranţă la ora 01:10. (…)”, se arată în comunicatul MApN.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizați, în noaptea de marţi spre miercuri, printr-un mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte în spaţiul aerian românesc, pe fondul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Alerta extremă a durat 90 de minute, iar în acest timp şase persoane au sunat la numărul unic de urgenţe 112 pentru a afla sursa zgomotelor puternice, ce răsunau în zonă.

Foto: Profimedia