🚨 Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează sute de persoane

În prezent, au loc ciocniri violente între poliție și protestatari, adunați în apropierea Gării de Nord din Paris.
Majoritatea poartă glugi și cagule și îmbrăcați în negru, scrie Le Figaro.
Conform Le Figaro, aproape 80.000 de polițiști și jandarmi au fost desfășurați la nivel național, sprijiniți de vehicule blindate și elicoptere.
Potrivit autorităților, aproape 200 de persoane au fost arestate, dintre care 132 la Paris și alte câteva zeci în Lyon și alte orașe.
Tensiunile cresc la Gara de Nord, unde poliția împiedică protestatarii să intre în clădire. Acolo era programată o adunare generală a SUD Rail, pentru dimineața acestei zile, potrivit CL Press.
După câteva minute de încercări nereușite de a intra în secție, protestatarii s-au mutat într-un alt punct de adunare. Aceștia au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene, informează presa locală.
Autoritățile au anunțat că o tentativă de intruziune din partea a „o mie de indivizi determinați” a fost dejucată.
Pavel Durov se alătură protestatarilor și se declară mândru că Telegram este „un instrument” în mișcarea din Franța.
„Sunt mândru că Telegram este un instrument pentru protestele din Franța față de politicile eșuate ale lui Macron. După 8 ani de neglijență, oamenii s-au săturat de PR-ul gol și ripostează”, scrie acesta pe X.
Durov a fost reținut pe aeroportul Le Bourget în august 2024 și acuzat de o serie de încălcări legate de populara aplicație de mesagerie pe care a fondat-o.
A fost prima dată când fondatorul unei companii de socializare a fost arestat din cauza conținutului de pe platforma sa.
În prezent, se află sub control judiciar. Începând cu iulie, i s-a permis să părăsească Franța pentru maximum două săptămâni.
Durov a scris pe Telegram, în ziua turului doi al alegerilor prezidențiale din România că „un guvern vest-european (ghiciți care) a contactat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înaintea alegerilor prezidențiale”.
„Am refuzat categoric. Telegram nu va restricționa libertățile utilizatorilor români și nici nu le va bloca canalele politice. Nu poți „apăra democrația” distrugând democrația. Nu poți „combate interferențele electorale” interferând în alegeri. Ori ai libertate de exprimare și alegeri corecte — ori nu ai. Iar poporul român le merită pe ambele”.
Mișcarea „Blocăm Tot” a paralizat miercuri transportul și serviciile în mai multe orașe din Franța. Serviciile de securitate internă se așteaptă ca 100.000 de persoane din Franța să participe la demonstrații, blocade și sabotaje, relatează presa franceză. Încă de dimineață, mii de protestatari au inundat străzile, ciocnindu-se cu poliția și declanșând revolte în semn de opoziție față de politicile economice ale guvernului.
Cel puțin 95 de persoane au fost arestate în zona metropolitană a Parisului în această, a anunțat prefectura poliției din Paris, citată de BFM. Aceasta aduce numărul total de arestări în Franța la cel puțin 105, conform informațiilor furnizate de poliția națională și jandarmerie.
Nouvelle tentative de blocage du périphérique à Paris. Intervention rapide de police qui disperse les manifestant à l'aide de grenades lacrymogènes. #10septembre #BloquonsTout
— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 10, 2025
Născută pe rețelele de socializare, această mișcare vine la două zile după căderea guvernului François Bayrou. Marți, Macron l-a numit pe al cincilea său prim-ministru în mai puțin de doi ani, Sebastien Lecornu. La scurt timp după numirea sa, noul șef al guvernului și-a exprimat dorința de a acționa pentru „stabilitate politică și instituțională”.
„Președintele Republicii mi-a încredințat sarcina de a construi un guvern cu o direcție clară: apărarea independenței și a puterii noastre, slujba poporului francez și stabilitatea politică și instituțională pentru unitatea țării”, a anunțat Sébastien Lecornu, pe X.
Le Président de la République m'a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays.
Je tiens à le…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025
Pe 25 august, prim-ministrul François Bayrou a anunțat că vrea un vot de încredere al Parlamentului pe 8 septembrie, pe măsurile bugetare pe care le-a anunțat în iulie.
Imediat după anunțul premierului, din iulie, plecând de la mesaje pe Telegram, s-a coagulat mișcarea „BLOCAM TOTUL pe 10 septembrie” (o nouă mișcare de tipul Vestele Galbene) – adică o închidere totală și nelimitată: fără muncă, fără consum, fără plată pentru o zi întreagă
Ministrul de Interne din Cabinetul Bayrou, care își încheie mandatul, Bruno Retailleau, anunțase „toleranță zero” față de orice posibile excese. Mircuri dimineață, acesta a condamnat aruncarea de proiectile asupra ofițerilor de ordine, invocând uneori intenția „de a ucide”.
À Lyon les policiers de la bac ont été visés par des pavés. Pour tuer.
tout mon soutien à cette France du courage qui fait face à la haine anti-flic. pic.twitter.com/6kLMnFYx0Z
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 10, 2025
Rețelele sociale au fost invadate cu imagini și mărturii. Poliția a folosit gaze lacrimogene în fața unei școli din Paris.
„Block Everything!” protest in France has started
In Paris alone (as shown in the video), more than 50 protesters have already been detained, and the police are using tear gas. pic.twitter.com/7hOyhlA2kJ
— Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 10, 2025
