🚨 Mișcarea „BLOCĂM TOT”, născută pe TELEGRAM, paralizează Franța / Poliția arestează sute de persoane

12:06

Tensiunile cresc la Gara de Nord, unde poliția împiedică protestatarii să intre în clădire. Acolo era programată o adunare generală a SUD Rail, pentru dimineața acestei zile, potrivit CL Press.

După câteva minute de încercări nereușite de a intra în secție, protestatarii s-au mutat într-un alt punct de adunare. Aceștia au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene, informează presa locală.

Autoritățile au anunțat că o tentativă de intruziune din partea a „o mie de indivizi determinați” a fost dejucată.