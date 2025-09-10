Prima pagină » Știri externe » Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune”

Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune"

10 sept. 2025
Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune"
Bombardamentele Israelului din Qatar au stârnit o serie de reacție la nivel global, oficialii condamnând politicile premierului Benjamin Netanyahu.

Consiliul de Securitate al ONU va convoca o sesiune de urgență, la cererea Algeriei și a Pakistanului, pentru a discuta despre atacurile Israelului asupra capitalei Doha.

Potrivit unor surse diplomatice, membrii consiliului urmează să primească miercuri o înștiințare din partea unor înalți oficiali ONU cu privire la cele mai recente evoluții și gravitatea escaladării bombardamentelor israeliene.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul israelian, numindu-l o „încălcare flagrantă a suveranității teritoriale a Qatarului”.

Tunisia a denunțat „atacul trădător și odios comis marți de entitatea israeliană împotriva statului frățesc Qatar”. Ministrul de Externe și-a exprimat „solidaritatea deplină și sprijinul” față de Qatar, subliniind că „susține eforturile sale de a apăra suveranitatea, securitatea națională, integritatea teritoriului și siguranța cetățenilor săi”.

Germania avertizează asupra unei eventuale extinderi a conflictului

La rândul său, Iordania a transmis că atacurile aeriene ale Israelului constituie  „încălcare flagrantă a dreptului internațional și a normelor diplomatice și politice”, potrivit Al Jazeera. Liderii au evidențiat că un astfel de atac nu poate fi justificat în nicio circumstanță, iar bombardamentele asupra Doha reprezintă un precedent periculos care necesită un răspuns ferm.

De asemenea, Germania a reacționat la bombardamentele israeliene din Qatar. Cancelarul german, Friedrich Merz, și ministrul de externe, Johann Wadephul, au declarat că atacurile din Doha sunt „inacceptabile”.

„Atacul Israelului la Doha nu numai că încalcă suveranitatea teritorială a Qatarului, dar pune în pericol toate eforturile noastre de a asigura eliberarea ostaticilor”, a explicat Wadephul.

Qatarul joacă un rol esențial în eforturile de a obține un armistițiu între Israel și gruparea Hamas pentru eliberarea ostaticilor.

Merz a purtat o conversație telefonică cu emirul Qatarului, șeicul Tamim Bin Hamad Al-Thani, exprimându-și solidaritatea cu Doha.

„Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune”, a declarat Merz.

