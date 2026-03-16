Miting uriaș la Budapesta înaintea alegerilor. Viktor Orbán: „Nu voi permite ca Ungaria să fie jefuită”. Reacția lui Peter Magyar

Mihai Tănase
16 mart. 2026, 11:47, Știri externe

Premierul Viktor Orban a declarat că nu va permite „ca Ungaria să fie jefuită” cât timp conduce guvernul. Discursul manifest a fost rostit la Budapesta, în cadrul unui miting uriaș ce a avut loc la comemorarea revoluției din 1848.

Viktor Orban, a declarat că nu va permite „ca Ungaria să fie jefuită” cât timp se află în fruntea guvernului, într-un discurs susținut duminică la Budapesta, în Piața Kossuth Lajos, în fața Parlamentului ungar, cu ocazia comemorării revoluției și războiului de independență din 1848-1849, în fața a mii de maghiar.

Liderul de la Budapesta a acuzat Bruxellesul și Kievul că exercită presiuni asupra Ungariei pentru a schimba actualul guvern. Orbán, „birocrații de la Bruxelles și profitorii de război de la Kiev” încearcă să „șantajeze, să amenințe și să intimideze” Ungaria.

„Banii noștri nu sunt suficienți pentru ei: vor să ia și banii copiilor și nepoților noștri. Sub pretextul Ucrainei, vor să vă reducă la sclavi ai datoriilor pentru generațiile viitoare”, a declarat premierul ungar.

Orban respinge așa-zisa „implicare” a Ungariei în războiul din Ucraina

În discursul său, Viktor Orbán a susținut că Ungaria nu va trimite soldați în războiul din Ucraina, deși nu s-a pus problema de așa ceva la nivelul UE și că prioritatea guvernului său este protejarea cetățenilor ungari.

„Este timpul ca atât Kievul, cât și Bruxelles-ul să înțeleagă că fiii noștri nu vor muri pentru Ucraina, ci vor trăi pentru Ungaria”, a afirmat liderul de la Budapesta.

El a descris dur realitatea războiului, subliniind că acesta nu este viitorul pe care îl dorește pentru generațiile următoare.

„Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru copiii noștri. Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru mamele copiilor noștri – ca ele să își îngroape fiii într-o țară străină, sub steaguri străine”, a spus Orbán.

Miting uriaș înaintea alegerilor parlamentare

Discursul premierului ungar a fost precedat de un „Marș al Păcii” organizat de susținători ai guvernului.

Zeci de mii de participanți veniți din diferite regiuni ale țării au mărșăluit de la Podul Margareta până la Piața Kossuth sub sloganul „Nu vom deveni o colonie ucraineană”.

Evenimentul a avut loc cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

Miting anti-Orban organizat de Péter Magyar

În aceeași zi, liderul opoziției ungare, Péter Magyar, a anunțat organizarea unei manifestații rivale în capitala ungară.

Într-un apel publicat anterior pe pagina de socializare a formaţiunii, Tisza Párt a chemat susţinătorii la marş.

„De sărbătoarea noastră naţională vom mărşălui din nou împreună: la ora 14:00, coloana porneşte din Piaţa Deák spre Piaţa Eroilor. Să umplem împreună bulevardul Andrássy şi să arătăm că voinţa pentru libertate şi schimbare este şi astăzi puternică în Ungaria. Tinerii lui martie nu au rămas acasă, nici noi nu vom rămâne. Cheamă-ţi familia şi prietenii! Ne vedem pe 15 martie, la ora 14:00, în Piaţa Deák!”, a transmis partidul.

Încă din jurul orei 13:00 un număr mare de participanţi încercau să ajungă în Piaţa Deák, unde s-au produs aglomerări la staţia de metrou, iar organizatorii au cerut oamenilor să folosească toate ieşirile disponibile.

În discursul susţinut în Piaţa Eroilor, liderul Tisza a făcut referiri repetate la Revoluţia din 1848 şi la tema libertăţii.

„Libertatea este un drept străvechi al fiecărui maghiar”, a declarat Magyar Péter, adăugând că, indiferent de locul din care vin, toţi cei prezenţi sunt maghiari care vor să facă ceva pentru patria lor.

El a afirmat că şi în prezent întrebarea esenţială este aceeaşi ca în 1848.

„Nici în 1848 maghiarii nu au vrut altceva decât să fie liberi. Existenţa libertăţii aproape că nu se observă, dar lipsa ei ucide”, a spus liderul Tisza Párt.

Magyar Péter a susţinut totodată că Ungaria aparţine comunităţii europene şi Alianţei Nord-Atlantice.

„Patria noastră face parte din comunitatea europeană, din NATO”, a afirmat el.

