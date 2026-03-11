UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro

Uniunea Europeană caută soluții noi pentru a finanța apărarea Ucrainei chiar dacă Ungaria și Slovacia continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro. Țările nordice și baltice pregătesc un plan alternativ de aproximativ 30 de miliarde de euro pentru Kiev.

Uniunea Europeană pregătește un plan alternativ pentru a menține Ucraina solvabilă în cazul în care Ungaria și Slovacia continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro promis Kievului.

Potrivit unor diplomați europeni citați de Politico, mai multe state nordice și baltice discută acordarea unor împrumuturi bilaterale care ar putea ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro. Aceste finanțări ar permite Ucrainei să își acopere nevoile imediate și să își continue eforturile de război împotriva invaziei ruse.

Spre deosebire de împrumutul european comun, aceste acorduri ar putea fi oferite direct de statele participante, fără a necesita aprobarea unanimă a tuturor membrilor Uniunii Europene.

Liderii UE urmează să se întâlnească săptămâna viitoare la Bruxelles într-un summit în care vor încerca să îi convingă pe premierul ungar Viktor Orbán și pe omologul său slovac Robert Fico să își respecte angajamentul făcut în decembrie de a aproba împrumutul european.

Pachetul de 90 de miliarde de euro ar urma să asigure aproximativ două treimi din finanțarea necesară Ucrainei pentru a continua lupta împotriva Rusiei până la sfârșitul anului 2027.

Blocajul persistă însă deoarece unul dintre actele legislative necesare pentru acordarea banilor trebuie aprobat în unanimitate de toate cele 27 de state membre.

„Nu este prima dată când ne confruntăm cu astfel de dificultăți cu Ungaria. Vom acorda acest împrumut într-un fel sau altul.”, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Ucraina, în criză. Mai are resurse până în mai

Situația financiară a Kievului s-a stabilizat temporar după ce Fondul Monetar Internațional a aprobat recent un program de finanțare de 8,1 miliarde de dolari, din care 1,5 miliarde au fost deja transferate. Potrivit unor surse familiarizate cu finanțele Ucrainei, acest sprijin ar trebui să asigure funcționarea statului până la începutul lunii mai.

Estimările anterioare indicau că Ucraina ar fi putut rămâne fără bani încă de la sfârșitul lunii martie, ceea ce ar fi slăbit poziția Kievului atât pe front, cât și în negocierile diplomatice.

Blocajul politic a apărut după ce un atac cu drone rusești a avariat conducta Druzhba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia. Budapesta și Bratislava sunt printre puținele state europene scutite de sancțiunile asupra petrolului rusesc.

Premierul Viktor Orbán a acuzat Ucraina că întârzie repararea conductei din motive politice și a retras sprijinul pentru împrumutul european.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzațiile și a afirmat că reparațiile au fost îngreunate de atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii.

Alegerile din Ungaria ar putea schimba situația

La Bruxelles și la Kiev se speră că alegerile din Ungaria, programate pe 12 aprilie, ar putea modifica poziția Budapestei.

Dacă Viktor Orbán pierde scrutinul, liderul opoziției Péter Magyar ar putea adopta o poziție mai deschisă față de sprijinul financiar pentru Ucraina, în special dacă problema conductei Druzhba va fi rezolvată.

În același timp, oficialii europeni consideră că Slovacia ar putea fi convinsă mai ușor să renunțe la veto, mai ales după discuțiile recente dintre premierul Robert Fico și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Un oficial european a declarat că, în privința negocierilor cu Bratislava, „suntem pe drumul cel bun”.

